Колос и СК Днепр-1 расписали нулевую ничью в контрольном спарринге

В рамках подготовки к предстоящему клубному сезону 2021/22 "Колос" и "Днепр-1" провели между собой контрольный поединок. Подопечные Руслана Костышина и Игора Йовичевича не сумели поразить ворота друг друга и расписали нулевую ничью.

10.07.2021р. м. Полтава, Стадион "Лтава". 18:00.

КМ. "Колос" (Ковалевка) - СК "Днепр-1" (Днепр) 0:0