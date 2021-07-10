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Колос и СК Днепр-1 расписали нулевую ничью в контрольном спарринге

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Колос и СК Днепр-1 расписали нулевую ничью в контрольном спарринге

ФК "Колос" / Автор неизвестен

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В рамках подготовки к предстоящему клубному сезону 2021/22 "Колос" и "Днепр-1" провели между собой контрольный поединок. Подопечные Руслана Костышина и Игора Йовичевича не сумели поразить ворота друг друга и расписали нулевую ничью.

10.07.2021р. м. Полтава, Стадион "Лтава". 18:00.

КМ. "Колос" (Ковалевка) - СК "Днепр-1" (Днепр) 0:0

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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