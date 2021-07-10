Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос и СК Днепр-1 расписали нулевую ничью в контрольном спарринге
По нулям
ФК "Колос" / Автор неизвестен
В рамках подготовки к предстоящему клубному сезону 2021/22 "Колос" и "Днепр-1" провели между собой контрольный поединок. Подопечные Руслана Костышина и Игора Йовичевича не сумели поразить ворота друг друга и расписали нулевую ничью.
10.07.2021р. м. Полтава, Стадион "Лтава". 18:00.
КМ. "Колос" (Ковалевка) - СК "Днепр-1" (Днепр) 0:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Олимпик может остаться в профессиональном футболе
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Последний шанс Месси? Аргентина - Бразилия. Прогноз на финал Кубка Америки на 11 июля 2021
- Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...