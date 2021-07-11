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Официально: Ворскла арендовала Вакулу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На 1,5 года

Официально: Ворскла арендовала Вакулу

Твиттер ФК "Ворскла"

Новина українською

Официальный твиттер полтавской "Ворсклы" обьявил о подписании вингера Владислава Вакулы.

Сделка оформлена в формате аренды, сроком на 1,5 года.

В прошлом сезоне УПЛ 22-летний Вакула принял участие всего лишь в двух матчах. Права на игрока принадлежат донецкому "Шахтеру".

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Вакула
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
11.07.2021 в 17:24
Хоть и фанат Ворсклы,но это полное дно.брать на перевоспитание алкашей кротовских,пускай в армию идет чтоб мозги очитистили.надеюсь не заиграет и закончит свою «карьеру».позорная аренда.ганьбаааа
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