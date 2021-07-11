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Официально: Ворскла арендовала Вакулу
На 1,5 года
Твиттер ФК "Ворскла"
Официальный твиттер полтавской "Ворсклы" обьявил о подписании вингера Владислава Вакулы.
Сделка оформлена в формате аренды, сроком на 1,5 года.
В прошлом сезоне УПЛ 22-летний Вакула принял участие всего лишь в двух матчах. Права на игрока принадлежат донецкому "Шахтеру".
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
11.07.2021 в 17:24
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