Официально: Ворскла арендовала Вакулу

Официальный твиттер полтавской "Ворсклы" обьявил о подписании вингера Владислава Вакулы.

Сделка оформлена в формате аренды, сроком на 1,5 года.

В прошлом сезоне УПЛ 22-летний Вакула принял участие всего лишь в двух матчах. Права на игрока принадлежат донецкому "Шахтеру".