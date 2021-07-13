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Мариуполь продлил аренды с тремя игроками Шахтера
Кащук, Чех и Драмбаев продолжат выступления в составе "азовцев"
Фото: ФК Мариуполь
Защитник Александр Драмбаев, а также полузащитники Алексей Кащук и Максим Чех продолжат выступления в "Мариуполе".
Контракты всех трех футболистов принадлежат донецкому "Шахтеру".
21-летний Кащук выступает за "азовцев" с лета 2019 года. Всего за команду провел 33 матча и забил 3 гола (в минувшем сезоне – 15 игр).
22-летний Чех играет за "Мариуполь" с лета 2019 года. В составе "азовцев" сыграл 43 матча и забил 1 гол (в сезоне 2020/21 – 22 игры).
20-летний Драмбаев пополнил ряды "мариупольцев" в январе текущего года. В УПЛ за "Мариуполь" Александр провел 10 матчей.
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