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Мариуполь продлил аренды с тремя игроками Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кащук, Чех и Драмбаев продолжат выступления в составе "азовцев"

Мариуполь продлил аренды с тремя игроками Шахтера

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Защитник Александр Драмбаев, а также полузащитники Алексей Кащук и Максим Чех продолжат выступления в "Мариуполе".

Контракты всех трех футболистов принадлежат донецкому "Шахтеру".

21-летний Кащук выступает за "азовцев" с лета 2019 года. Всего за команду провел 33 матча и забил 3 гола (в минувшем сезоне – 15 игр).

22-летний Чех играет за "Мариуполь" с лета 2019 года. В составе "азовцев" сыграл 43 матча и забил 1 гол (в сезоне 2020/21 – 22 игры).

20-летний Драмбаев пополнил ряды "мариупольцев" в январе текущего года. В УПЛ за "Мариуполь" Александр провел 10 матчей.

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В статье: ФК Мариуполь Максим Чех Алексей Кащук Александр Драмбаев
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.07.2021 в 14:24
Коли припиниться це неподобство?
Ответить
+2
0
aleks68
13.07.2021 в 14:52
с динамо-2(черноморец)?
Ответить
0
-2
avatar
WI-FI (Киев)
13.07.2021 в 15:31
Тупая ты голова причём тут Черноморец и Дк?
0
0


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