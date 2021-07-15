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Металлист 1925 начал реализацию билетов на свой первый матч УПЛ
25 июля харьковчане на ОСК Металлист примут Рух
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25 июля в рамках 1-го тура харьковчане на ОСК "Металлист" примут "Рух". Начало игры в 17:00.
Билеты можно купить на официальном сайте харьковского клуба и сервисе "Интернет-билет".
Для помощи в онлайн-покупки билетов и выдачи коллективных заявок будет работать касса №1 стадиона "Металлист" и магазины "ПивоБанк":
Цена билетов – от 30 до 120 гривен.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлист 1925" завоевал путевку в элитный дивизион украинского футбола. Для клуба это будет дебютный опыт участия в УПЛ.
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