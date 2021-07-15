Металлист 1925 начал реализацию билетов на свой первый матч УПЛ

" Металлист 1925 " начал реализацию билетов на свой первый матч в УПЛ.

25 июля в рамках 1-го тура харьковчане на ОСК "Металлист" примут "Рух". Начало игры в 17:00.

Билеты можно купить на официальном сайте харьковского клуба и сервисе "Интернет-билет".

Для помощи в онлайн-покупки билетов и выдачи коллективных заявок будет работать касса №1 стадиона "Металлист" и магазины "ПивоБанк":

Цена билетов – от 30 до 120 гривен.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлист 1925" завоевал путевку в элитный дивизион украинского футбола. Для клуба это будет дебютный опыт участия в УПЛ.