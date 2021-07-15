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Металлист 1925 начал реализацию билетов на свой первый матч УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

25 июля харьковчане на ОСК Металлист примут Рух

Металлист 1925 начал реализацию билетов на свой первый матч УПЛ

Новина українською

"Металлист 1925" начал реализацию билетов на свой первый матч в УПЛ.

25 июля в рамках 1-го тура харьковчане на ОСК "Металлист" примут "Рух". Начало игры в 17:00.

Билеты можно купить на официальном сайте харьковского клуба и сервисе "Интернет-билет".

Для помощи в онлайн-покупки билетов и выдачи коллективных заявок будет работать касса №1 стадиона "Металлист" и магазины "ПивоБанк":

Цена билетов – от 30 до 120 гривен.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Металлист 1925" завоевал путевку в элитный дивизион украинского футбола. Для клуба это будет дебютный опыт участия в УПЛ.

Металлист 1925 начал реализацию билетов на свой первый матч УПЛ - изображение 1
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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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