Новичок Зари Кристиан: Ещё до приезда начал учить некоторые основные слова на русском

Новичок " Зари " Кристиан рассказал о своем трансфере и первых впечатлениях в составе луганчан.

- Кристиан, приветствуем тебя на украинской земле. С приездом.

- Добрый день. Спасибо. Сборы закончились, и я впервые прибыл в Украину. Буду осваиваться здесь. Это – новый этап моей карьеры и я сделаю всё возможное для того, чтобы добиться положительного результата.

- Как справляешься с языковым барьером?

- Действительно, говорю я только на португальском. Немного понимаю по-английски. Но хочу вам сказать, что ещё до приезда я уже начал учить некоторые основные слова на русском. Могу поздороваться и попрощаться, спросить как дела, извиниться, узнать как зовут человека.

- Очень приятно слышать, что ты так быстро адаптируешься.

- Я хочу сосредоточиться на всех аспектах адаптации и максимально быстро влиться в тренировочный процесс.

- Как приняла тебя команда? Что скажешь о ребятах?

- Очень хорошо приняли меня ребята. Все помогали. Атмосфера в "Заре" просто супер.

- Общаешься ли с Жуниньо? Помогает ли он тебе в адаптации?

- Да, Жуниньо даёт мне определённые советы, которые мне очень помогают.

- Как условия в Турции?

- Знаете, по климату чем-то мне это напомнило Бразилию. Поэтому вообще никаких проблем не испытывал. А в целом, по организации полям и условиям вообще всё было отлично.

- Я так понимаю, что ты забил на сборах дважды. В том числе, забил последний гол команде "Аланьяспор"?

- Приятно и играть, и забивать. Да, в моменте с последним голом "Аланьяспору" возможно трудно было разобрать кто автор гола, но решающее касание было на моём счету.

- Какие цели и задачи ставишь перед собой?

- Достигать хорошего общекомандного результата. Для этого вносить свой вклад, постоянно работая над собой.

- Какая твоя постоянная позиция на футбольном поле и на какой позиции ещё тебе приходилось играть?

- Могу играть правого и левого вингера, но могу сыграть и на позиции "девятки".