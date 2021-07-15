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Новичок Зари Кристиан: Ещё до приезда начал учить некоторые основные слова на русском
Новичок Зари рассказал о своей адаптации в команде
Фото: ФК Заря Луганск
Новичок "
- Кристиан, приветствуем тебя на украинской земле. С приездом.
- Добрый день. Спасибо. Сборы закончились, и я впервые прибыл в Украину. Буду осваиваться здесь. Это – новый этап моей карьеры и я сделаю всё возможное для того, чтобы добиться положительного результата.
- Как справляешься с языковым барьером?
- Действительно, говорю я только на португальском. Немного понимаю по-английски. Но хочу вам сказать, что ещё до приезда я уже начал учить некоторые основные слова на русском. Могу поздороваться и попрощаться, спросить как дела, извиниться, узнать как зовут человека.
- Очень приятно слышать, что ты так быстро адаптируешься.
- Я хочу сосредоточиться на всех аспектах адаптации и максимально быстро влиться в тренировочный процесс.
- Как приняла тебя команда? Что скажешь о ребятах?
- Очень хорошо приняли меня ребята. Все помогали. Атмосфера в "Заре" просто супер.
- Общаешься ли с Жуниньо? Помогает ли он тебе в адаптации?
- Да, Жуниньо даёт мне определённые советы, которые мне очень помогают.
- Как условия в Турции?
- Знаете, по климату чем-то мне это напомнило Бразилию. Поэтому вообще никаких проблем не испытывал. А в целом, по организации полям и условиям вообще всё было отлично.
- Я так понимаю, что ты забил на сборах дважды. В том числе, забил последний гол команде "Аланьяспор"?
- Приятно и играть, и забивать. Да, в моменте с последним голом "Аланьяспору" возможно трудно было разобрать кто автор гола, но решающее касание было на моём счету.
- Какие цели и задачи ставишь перед собой?
- Достигать хорошего общекомандного результата. Для этого вносить свой вклад, постоянно работая над собой.
- Какая твоя постоянная позиция на футбольном поле и на какой позиции ещё тебе приходилось играть?
- Могу играть правого и левого вингера, но могу сыграть и на позиции "девятки".
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