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Президент Ворсклы Жеваго объявлен в международный розыск. Снова
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Государственное бюро расследований сообщило о том, что Интерпол объявил в розыск почетного президента "
Его подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".
"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", – сказано на сайте ГБР.
Впрочем, пресс-служба Жеваго отрицает, что его объявили в международный розыск.
"Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. Однако на сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет".
Отметим, что данное дело тянется еще с 2019 года. Так, в октябре 2019 ГБР и Генпрокуратура заявляли о том, что Жеваго объявлен в национальный,
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