Президент Ворсклы Жеваго объявлен в международный розыск. Снова

Государственное бюро расследований сообщило о том, что Интерпол объявил в розыск почетного президента " Ворсклы " Константина Жеваго.

Его подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", – сказано на сайте ГБР.

Впрочем, пресс-служба Жеваго отрицает, что его объявили в международный розыск.

"Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. Однако на сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет".