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Металлист 1925 - Краматорск: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй спарринг для харьковчан за последние сутки
Фото: ФК Металлист 1925
Контрольный матч, 16.07.2021
"Металлист 1925" 18:00 "Краматорск"
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