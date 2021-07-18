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Десна - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Два участника УПЛ готовятся к началу сезона
Фото - ФК Верес
Контрольный матч, 18.07.2021
"Десна" 18:00 "Верес"
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