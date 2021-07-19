Траоре: Видел матчи Динамо с Барселоной в ЛЧ. В Киеве классная команда, которая меня впечатлила

Новичок " Шахтера " Лассина Траоре рассказал о целях и задачах на сезон, семейных футбольных традициях, кумирах среди нападающих, а заодно развеял слухи.

– Очень счастлив оказаться в "Шахтере"! Благодарен Богу, что удалось присоединиться к такой великой команде. Цель – улучшать свои качества и быть лучшим вместе с командой.

– В "Шахтере" ты взял себе тот же номер, под которым выступал и в "Аяксе", 23. Что значит для тебя эта цифра?

– Сначала я хотел играть под номером 2, как в национальной команде, или 22. Но, когда переходил в "Аякс", мне предложили 23-й, под которым выступал великий баскетболист Майкл Джордан. Решил ничего не менять и в "Шахтере".

– Тебе наверняка говорили, что внешне и манерой игры ты похож на форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Хотел бы достигнуть его славы и уровня?

– Ромелу Лукаку очень меня вдохновляет, и, конечно, я стараюсь равняться на него. Однако мне нужно подрасти физически и улучшить свои игровые качества, чтобы быть похожим на него.

– А еще ты похож на другого великого форварда – Дидье Дрогба. Если взять всех центральных нападающих мира, с кем ты себя ассоциируешь больше всего?

– На самом деле Дидье Дрогба был моим идолом, так же как и Самюэль Это’О. Из действующих игроков для меня топ-форварды – Роберт Левандовски и Карим Бензема. Их игра мне очень импонирует.

– Фамилия Траоре распространенная в футболе. Это связано с географией? Интересно, а на кого из известных однофамильцев ты хочешь быть похожим?

– Действительно, в Западной Африке – Буркина-Фасо, Мали – много людей носят фамилию Траоре. Моя мама с Мали, она также носит фамилию Траоре. Это просто популярная фамилия, которая ничего не означает. А ориентируюсь я на своего кузена Бертрана Траоре, выступающего в АПЛ за "Астон Виллу" также на позиции форварда.

– Что ты знал об Украине до перехода в "Шахтер"? Возможно, назовешь команды, кроме "Динамо", которые могут навязать борьбу "горнякам" в чемпионате?

– Я смотрел поединки "Шахтера" и знаком с игрой соперников, видел матчи "Динамо". Знаю, что есть "Днепр", так как смотрел встречи этой команды, когда там выступал Евгений Коноплянка.

– В игре чемпионата Нидерландов "Венло" – "Аякс" (0:13) ты забил сразу 8 мячей. Что нужно сделать, чтобы такая результативность в твоей карьере повторялась чаще?

– Это был мой первый поединок в основном составе "Аякса" в том сезоне, мне очень хотелось проявить себя. Чтобы достичь такого же результата с "Шахтером", нужно усердно трудиться, тренироваться каждый день. Только благодаря работе смогу достичь таких же результатов и даже превзойти их.

– В последних матчах "Аякса" в прошлом сезоне ты практически не играл. Нидерландские СМИ писали, что это из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом. Правда ли это?

– Нет, конфликта не было. Более того, буквально три дня назад я общался с ним. Он выступал в одной команде с моим дядей, и мы были знакомы еще раньше, до моей карьеры в "Аяксе". Эрик тен Хаг очень хороший человек.

– Сколько мячей в первом сезоне за "Шахтер" ты хочешь забить и что знаешь о главном сопернике – "Динамо"?

– Действительно, я очень хочу забивать, но при этом куда важнее, чтобы побеждал "Шахтер", чтобы наша команда выигрывала титулы во всех соревнованиях, в которых участвует. "Динамо"? Я видел их матчи в Лиге чемпионов с "Барселоной". Классная команда, которая меня впечатлила.

– Твоя мама – профессиональная футболистка. Какой главный урок касательно футбола ты вынес из воспитания?

– Самый важный ее урок – любовь к футболу. Мама была капитаном национальной команды, и я с самого детства видел, как она играет. Чрезвычайно гордился ею и всей нашей спортивной семьей. Для меня важно ощущать любовь к футболу, быть лучшим и соответствовать своей маме и родным.