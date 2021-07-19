Турецкий Трабзонспор интересуется Довбиком

Турецкий "Трабзонспор" проявляет интерес к форварду " Днепра-1 " и сборной Украины Артему Довбику, сообщает местное издание Sabah.

Сообщается, что турецкий клуб работает над возвращением форварда Александра Серлота из "РБ Лейпциг", однако если этот трансфер провернуть не удастся, готов переключиться на Довбика.

Поданным источника, "Днепр-1" хочет получить за Довбика 5 млн евро. "Трабзонспор" может предпринять попытку подписать украинца.

Ранее также сообщалось, что "Дженоа" не готов платить за Довбика 10 млн евро.

В минувшем сезоне за "Днепр-1" Артем провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп. время)

Также напомним, что в прошлом сезоне "Трабзонспор" занял 4-е место в чемпионате Турции.