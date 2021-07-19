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Турецкий Трабзонспор интересуется Довбиком
Еще один претендент на украинца
Фото: СК Днепр-1
Турецкий "Трабзонспор" проявляет интерес к форварду "
Сообщается, что турецкий клуб работает над возвращением форварда Александра Серлота из "РБ Лейпциг", однако если этот трансфер провернуть не удастся, готов переключиться на Довбика.
Поданным источника, "Днепр-1" хочет получить за Довбика 5 млн евро. "Трабзонспор" может предпринять попытку подписать украинца.
Ранее также сообщалось, что "Дженоа" не готов платить за Довбика 10 млн евро.
В минувшем сезоне за "Днепр-1" Артем провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп. время)
Также напомним, что в прошлом сезоне "Трабзонспор" занял 4-е место в чемпионате Турции.
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