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Динамо в шаге от подписания форварда из Венесуэлы. Осталось пройти медосмотр

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Эрик Рамирес во вторник прилетает в Киев

Динамо в шаге от подписания форварда из Венесуэлы. Осталось пройти медосмотр

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Представитель Венесуэлы, форвард Эрик Рамирес, близок к переходу в "Динамо".

Как сообщает ТаТоТаке, завтра футболист может подписать контракт с киевским клубом

Утром форвард словацкого "ДАКа" пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в "Рубин".

Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон после тяжелой травмы Артема Беседина.

По данным источника, "Динамо" заплатит словацкому клуба за 22-летнего Рамиреса чуть менее 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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wws (Львів)
19.07.2021 в 22:00
добро пожаловать "горец"
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miha (Нежин)
19.07.2021 в 21:52
Рост 1.90, навесы привет.
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ytcnjh (vtk)
19.07.2021 в 21:50
НЕ плохо если это правда.
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