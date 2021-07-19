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Динамо в шаге от подписания форварда из Венесуэлы. Осталось пройти медосмотр
Эрик Рамирес во вторник прилетает в Киев
Фото: dac1904.sk
Представитель Венесуэлы, форвард Эрик Рамирес, близок к переходу в "
Как сообщает ТаТоТаке, завтра футболист может подписать контракт с киевским клубом
Утром форвард словацкого "ДАКа" пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в "Рубин".
Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон после тяжелой травмы Артема Беседина.
По данным источника, "Динамо" заплатит словацкому клуба за 22-летнего Рамиреса чуть менее 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.
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