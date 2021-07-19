Динамо в шаге от подписания форварда из Венесуэлы. Осталось пройти медосмотр

Представитель Венесуэлы, форвард Эрик Рамирес, близок к переходу в " Динамо ".

Как сообщает ТаТоТаке, завтра футболист может подписать контракт с киевским клубом

Утром форвард словацкого "ДАКа" пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в "Рубин".

Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон после тяжелой травмы Артема Беседина.

По данным источника, "Динамо" заплатит словацкому клуба за 22-летнего Рамиреса чуть менее 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.