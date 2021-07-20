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Гура: На просмотре в Александрии побывало больше 20 человек. Заинтересованы в подписании защитника из Мали

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане продолжают работу на трансферном рынке

Гура: На просмотре в Александрии побывало больше 20 человек. Заинтересованы в подписании защитника из Мали

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о трансферной работе клуба в летнее окно.

– Много ли игроков побывало на просмотре в "Александрии" этим летом?

– Много. Думаю, больше двух десятков человек точно.

– Есть еще футболисты, которых намерены перевести из разряда потенциальных новичков в полноправные?

– Да. Сегодня должны подписать контракты двое человек, а в оставшееся до конца трансферного периода время, полагаю, новичков будет еще несколько. В заявке должен быть 21 футболист, в том числе и местные воспитанники в списке. Нужно, чтобы до сентября месяца все вакансии были заполнены.

– По ком из новых футболистов вы уже определились?

– Пока говорить о ком-то конкретно рано, так как в процессе подписания контрактов точки еще не поставлены. Есть еще много нерешенных вопросов. В любом серьезном деле всегда существуют свои нюансы. Но все уже приближается к логическому завершению.

– Что за загадочные африканцы находятся на просмотре?

– Нет, был один. Представитель этого континента у нас есть до сих пор. Это легионер из Мали. Он игрок оборонительного плана, исполняет роль крайнего или центрального защитника. Хотя может закрыть много позиций.

У этого футболиста есть много хороших качеств, и в его переходе в наш клуб мы заинтересованы. Был на просмотре в "Александрии" еще и бразильский легионер, но до его подписания дело не дошло.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
fanday

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