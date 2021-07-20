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Основа сезона? Стартовый состав Шахтера на спарринг с Оболонью
Вполне боевой состав от горняков
shakhtar.com
Во вторник, 20 июля, донецкий "
Уже известен стартовый состав "горняков" на этот поединок.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
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