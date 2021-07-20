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Основа сезона? Стартовый состав Шахтера на спарринг с Оболонью

Премьер-лига
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Вполне боевой состав от горняков

Основа сезона? Стартовый состав Шахтера на спарринг с Оболонью

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 20 июля, донецкий "Шахтер" проведет спарринг с киевской "Оболонью".

Уже известен стартовый состав "горняков" на этот поединок.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
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