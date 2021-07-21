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Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22

Премьер-лига
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(2 голосов)

В списке Де Дзерби 30 игроков

Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22.

В списке Роберто Де Дзерби 30 футболистов:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Pokeruga (Кропивницкий)
21.07.2021 в 14:42
Дети успели родится, закончить садик и школу... потом закончить университет... жениться, нарожать других детей ... а ДЕНТИНЬО все это время в заявке Шахтера на очередной сезон УПЛ !!! XDDD
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+1
0
Romb_DK (Київ)
21.07.2021 в 14:25
А чМораеш де? Зрадники не потрібні навіть кротам
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
21.07.2021 в 13:53
Алан Патрик - за основу цепляется при любом тренере! Кроме Луческу.
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0
0
Romb_DK (Київ)
21.07.2021 в 14:49
Патрік був дуже слабенький, над ним публічно капітан дубля Нойок насміхався. Справка: Хто такий Нойок не знаю, грає десь в Білорусі
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0
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