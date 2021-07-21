  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь арендовал еще двух игроков Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь арендовал еще двух игроков Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ничего нового

Мариуполь арендовал еще двух игроков Шахтера

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" объявил об аренде еще двух игроков "Шахтера".

Новичками азовцев стали Данил Удод и Артур Микитишин.

Срок соглашений рассчитан на один сезон.

Удод родился 9 марта 2004 года в Донецке. Воспитанник академии "Шахтера". Амплуа – защитник.

В минувшем сезоне Данил провел за "Шахтер" 12 матчей (2 гола) в юношеском чемпионате и 13 игр – в молодежном первенстве.

Микитишин родился 14 июля 2003 года в Ивано-Франковской области. Воспитанник моршинской "Скалы". В академии "Шахтера" находился с 2019 года. Амплуа – полузащитник, нападающий. Рост – 176 см, вес – 66 кг. Футболист сборной Украины U-18.

В минувшем сезоне Артур провел за "Шахтер" 17 матчей (9 голов) в юношеском чемпионате и 17 игр (3 гола) в молодежном первенстве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Артур Микитишин Данил Удод
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СТОП крот (Киев)
21.07.2021 в 23:39
Никогда такого не было и вот опять...
Ответить
+2
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.07.2021 в 23:12
Итого-в фк будка арендуполь,около 16 с половиной вонючих чмохтаровцев))))
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...