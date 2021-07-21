Мариуполь арендовал еще двух игроков Шахтера

" Мариуполь " объявил об аренде еще двух игроков "Шахтера".

Новичками азовцев стали Данил Удод и Артур Микитишин.

Срок соглашений рассчитан на один сезон.

Удод родился 9 марта 2004 года в Донецке. Воспитанник академии "Шахтера". Амплуа – защитник.

В минувшем сезоне Данил провел за "Шахтер" 12 матчей (2 гола) в юношеском чемпионате и 13 игр – в молодежном первенстве.

Микитишин родился 14 июля 2003 года в Ивано-Франковской области. Воспитанник моршинской "Скалы". В академии "Шахтера" находился с 2019 года. Амплуа – полузащитник, нападающий. Рост – 176 см, вес – 66 кг. Футболист сборной Украины U-18.

В минувшем сезоне Артур провел за "Шахтер" 17 матчей (9 голов) в юношеском чемпионате и 17 игр (3 гола) в молодежном первенстве.