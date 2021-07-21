Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь арендовал еще двух игроков Шахтера
Ничего нового
fcmariupol.com
"
Новичками азовцев стали Данил Удод и Артур Микитишин.
Срок соглашений рассчитан на один сезон.
Удод родился 9 марта 2004 года в Донецке. Воспитанник академии "Шахтера". Амплуа – защитник.
В минувшем сезоне Данил провел за "Шахтер" 12 матчей (2 гола) в юношеском чемпионате и 13 игр – в молодежном первенстве.
Микитишин родился 14 июля 2003 года в Ивано-Франковской области. Воспитанник моршинской "Скалы". В академии "Шахтера" находился с 2019 года. Амплуа – полузащитник, нападающий. Рост – 176 см, вес – 66 кг. Футболист сборной Украины U-18.
В минувшем сезоне Артур провел за "Шахтер" 17 матчей (9 голов) в юношеском чемпионате и 17 игр (3 гола) в молодежном первенстве.
Популярное сейчас
- Стала известна дата перенесенного матча между Динамо и Минаем
- Еще одни Карпаты могут прекратить свое существование
- "Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма