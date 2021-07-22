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Верес – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

Премьер-лига
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Верес – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

sport.rayon.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Колосом".

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УПЛ возвращается! "Верес" и "Колос", конечно, не откроют чемпионат, но все же сделают вашу субботу ярче, продолжив тур. Как проявит себя дебютант? Как парирует Костышин? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 июля – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Трансляция Аудио онлайн стрим
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