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Верес – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
sport.rayon.in.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Колосом".
УПЛ возвращается! "Верес" и "Колос", конечно, не откроют чемпионат, но все же сделают вашу субботу ярче, продолжив тур. Как проявит себя дебютант? Как парирует Костышин? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 июля – в 16:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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