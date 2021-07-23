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Официально: Сергей Рыбалка - игрок Александрии
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fco.com.ua
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Соглашение рассчитано на один год.
Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
23.07.2021 в 18:27
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