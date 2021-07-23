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Официально: Сергей Рыбалка - игрок Александрии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередное летнее подписание горожан

Официально: Сергей Рыбалка - игрок Александрии

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подписала контракт с 31-летним украинским полузащитником Сергеем Рыбалкой.

Соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.

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В статье: Сергей Рыбалка ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
23.07.2021 в 18:27
Нічого так містяни посилились! Буде цікаво спостерігати)
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