Официально: Сергей Рыбалка - игрок Александрии

" Александрия " подписала контракт с 31-летним украинским полузащитником Сергеем Рыбалкой.

Соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом Рыбалки был "Сивасспор". В сезоне 2020/21 футболист не принял участие ни в одном официальном матче в составе турецкого клуба. В футболке "Сивасспора" Сергей выходил последний раз осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.