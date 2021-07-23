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Премьера удалась. Львов - Мариуполь 1:1

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Бодрый футбол в стартовой игре нового сезона УПЛ

Премьера удалась. Львов - Мариуполь 1:1

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Слухи о кадровом голоде у "Львова" из-за эпидемии коронавируса внутри клуба оказались правдивыми лишь частично. Да, Анатолий Бессмертный не смог использовать запасные патроны, но основная обойма была в добром здравии и вышла на поле. Можно жалеть разве что о потере Ренана, однако Ныч в целом также вполне достойная замена на позиции форварда. Главное удивление в заявке "Мариуполя" было в запасе: Очеретько уже успел вернуться из "Шахтёра" в лагерь приазовцев. Говорят, прибыл к Остапу Маркевичу только сегодня, но это не помешало наставнику бросить в бой своего лидера прошлого сезона по ходу второго тайма.

Хозяева решили взять на раскачку стартовые минуты и поплатились за это пропущенным: Мишнёв сделал идеальную передачу низом из глубины на левый край штрафной, куда забежал Топалов, последний откатил под удар Кулакову, а тому никто не мешал спокойно переправить снаряд в сетку. Тут же Кулаков ещё и в стойку зарядил после ещё одной быстрой атаки правым краем. Удивился не только Костик, но и все на трибунах. Правда, угол был слишком острым, поэтому, если бы мяч в сетку залетел, то получился бы шедевр всего тура.

Два предыдущих эпизода разбудили львовян, которые начали просто душить мариупольцев на их половине поля. Приазовцам приходилось очень нелегко, но везло, что "Львов" смог реализовать только один свой шанс из бесконечного множества, которые создавал Эрнест чуть ли не в одиночку.

Гол пришёл так: Эрнест прошёл левым флангом, дошёл до края штрафной, и в борьбе с двумя выполнил очень мягкую подачу на Ременяка, который такую возможность использовал. Кроме того, африканец ассистировал Шине и Нычу, но те свои моменты не реализовали, заработал жёлтую Мишнёву и ещё много чего полезного сделал.

"Мариуполь" сводила с ума игровая аритмия львовян, которые то прибавляли, то отходили чуть назад. Поправить бы реализацию, и ещё на перерыв можно было уходить с преимуществом. Так же пришлось всё откладывать на вторую половину.

Старт второго тайма начался также активно и с атак одних и других. Но постепенно обе команды начали заметно проседать. Особенно это было видно по "Львову", который уже и в атаку не так активно ходил, и время постепенно начинал затягивать слишком активно. Анатолий Бессмертный это видел, поэтому принялся "добивать" темп заменами. Выпустил всех полевых, которые были на скамейке запасных. Вот и сказался ковид. Ну, и Остап Маркевич замечал слабость соперника, однако впереди, как и в минувшем чемпионате, хватало трудностей с созиданием. Хотя Микицей очень круто выскочил на линию вратарской при подаче со стандарта, однако и в офсайд попал, да и мимо рамки совсем чуть-чуть махнул головой.

Ничья - вполне закономерный результат поединка. Да, "Львов" временами выглядел очень убедительно, однако на полную дистанцию его не хватило. Приазовцы свой шанс нашли и его реализовали. За это плюс. Главный минус - в моменты, когда соперник закрывал гостей на их половине поля, казалось, что "Мариуполь" ждёт ещё один сезон в трясине таблицы. Впрочем, с выводами особо не будем забегать вперёд. Посмотрим, что будет дальше.

Львів. "Арена Львов"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Александр Холодинский (Харьковская область)
ФК Львов - ФК Мариуполь 1:1
Голы: Артур Ременяк 32 - Андрей Кулаков 9
ФК Львов: Орест Костик, Шина, Иван Брикнер (Сергей Политыло 87), Назарий Ныч (Маруан Михоби 85), Борис Крушинский (Дмитрий Семенив 85), Александр Романчук, Владимир Якимец (Алексей Зозуля 82), Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Энес Махмутович 82), Эрнест Антви
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей , Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв (Михаил Хромей 80), Сергей Горбунов, Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 80), Никита Петерман (Олег Очеретько 60), Петр Стасюк, Кирилл Меличенко (Алексей Кащук 55)
Предупреждения: Фране Чирьяк 58 - Дмитрий Мишнёв 14, Станислав Микицей 73

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Комментарии (28)
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IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 22:58
И помойный чмохтар отправить по месту приписки,в арендуполь ДАУНбаский
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0
-3
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IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 22:57
В пердив конченую даунецкую помойку,и всех даунецких глоров нах в лухандонию отправить с Киева!!
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0
-3
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IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 22:54
эта позорная арендупольско-даунецкая будка,не должна играть в этом турнире!!..ее место в пердиве в лучшем случае!!!..помойкам не место в Премьер лиге,
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0
-3
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2.dc (Николаев)
23.07.2021 в 21:50
+1, премьера определенно удалась. Отдельно приятно, что для вполне смотрибельной игры, не пришлось "грандов" дожидаться ...
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2021 в 21:39
а ося маркевич с украинским на "вы"...
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
23.07.2021 в 21:43
Не нагнетай
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2021 в 21:47
кощей тоже уроки пропускал
+1
-2
avatar
palmotron (Бровари)
23.07.2021 в 21:39
Класна емблема у Львова!
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+3
0
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alex 66 (Кременчук)
23.07.2021 в 21:38
Шановні вболівальники! Матч дивися з 65 хв. (так сталося), мабуть рахунок по грі. Але хочу звернути увагу на Павелківське нововведення - це емблема з символікою України на грудях. Так от як можно нехтувати та зневажати символіку яка тяп ляп приліплена на грудях та відпадала з футболок гравців. Невже не можно якось пришити. До кінця матчу по пів команд грали вже без неї, а деякі вже ледь трималися на майках. Це жах. А що Ви думаєте з цього приводу?
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+2
-2
football_soccer (Украина)
23.07.2021 в 21:42
команды, обычно, получают шаблон формы, а дальше уже сами набивают фамилии игроков, номера, спонсоров. Но это не шитьем делается.
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.07.2021 в 21:45
не згоден, будемо дивитися завтра тур і Ви побачите теж саме, тобто газон буде рябіти від емблем які падатимуть з форми
+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.07.2021 в 21:43
Якщо Ви маєте на увазі мол форма давно пошита, то нововведення не сьогодні придумане, був час пришити.
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
23.07.2021 в 21:44
к форме ничего не пришивают. Там другая технология
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.07.2021 в 21:47
мені бфйдуже яка там технологія аби трималося, це символіка не УЕФА , не Спонсора, а Українська символіка.
+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
23.07.2021 в 21:33
Від Шини мяч відскакує як від доски...два моменти Антві Ернест йому створив...і два рази він по мячу нормально попасти не може
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+3
0
LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 21:34
Він ще й б'є на техніку, яка вічно підводить
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
23.07.2021 в 22:05
бразильский Беседин
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+1
0
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 21:30
Хороший первый тайм.Легионеры Львова это ужас...Мариуполь тоже не очень,кроме Мишнева играть никто не умеет.Эрнест молодец.Матч получился скучноватым из-за технически низких игроов.Может еще разыграются,нужно усиление командам.
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+1
-2
LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 21:32
А багато легіонерів Львова сьогодні грало? В основі вийшли Ернест і Фране.
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+3
0
Bruce2017 (Philadelphia)
23.07.2021 в 21:32
Якщо легіонери Львова "ужас", Ернест здається також попадає в категорію легіонерів...
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
23.07.2021 в 21:30
Игра понравилась. Очень хороший первый тайм. Во втором команды подсели, особенно Львов, но напряжение держалось до конца матча.
Ответить
+2
0
LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 21:29
Хороший результат, враховуючи, що команда грала зі значними кадровими втратами. З почином Артура, приємно, що команда, пропустивши першою, знайшла в собі сили відігратися. Молодець, Безсмертний! ФК Маріуполь — цікава команда, справляє хороше враження. Дякую обидвом колективам за гру!
Ответить
+3
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
23.07.2021 в 21:54
Крім воротаря, а хто ще в нас з основи не грав?
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 22:05
Махмутович, Довгий, Альваро і Ренан. Дуже відчутні втрати.
+1
0
Bruce2017 (Philadelphia)
23.07.2021 в 22:09
Так, упустив їх. Основна група, це точно.
+1
0
LAZ E183 (Рига)
23.07.2021 в 22:13
За такого лазарету, добре, що не програли. Всі заміни на 78-85 хвилинах. Грали ті, хто міг. І ще й пропущений гол в дебюті матчу. Змогли відігратися. Безсмертний молодець. Витиснув з ситуації максимум.
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.07.2021 в 22:25
Махмутович выходил на замену...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.07.2021 в 21:26
хороший матч!
Ответить
+4
-1


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