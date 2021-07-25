Кулаков - после матча со Львовом: Ничья нас расстроила

Форвард "Мариуполя" Андрей Кулаков прокомментировал ничью с ФК "Львов" (1:1) в 1-м туре УПЛ:

"Конечно, забитый мяч всегда дарит положительные эмоции. Плюс забивать голы – это основная моя обязанность на футбольном поле. Хорошо, что помог себя команде завоевать хотя бы одно очко. Но, считаю, что у нас были все возможности для того, чтобы выиграть эту игру.

Пропущенный мяч нас в каком-то плане взбодрил. Мы выровняли игру, стали действовать активнее. В перерыве главный тренер сказал нам действовать спокойнее с мячом и агрессивнее без него.

Закономерен ли результат? Тяжелый вопрос. Ничья нас расстроила. Хотелось бы уехать с победой", - сказал Кулаков.