Виктор Скрипник: С игроками проблем нет, все зависит от целостности игры

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в первом туре нового чемпионата Украины от "Александрии" со счетом 0:1.

- Всегда тренер переживает за то, где находится твоя команда. Какими бы не были тренировки, спарринги и тактические назначения, официальная игра всегда вносит свои коррективы и получается совсем иначе, нежели хотелось. На сборах у нас были не совсем яркие матчи, но мы выигрывали. Не могу сказать, что сегодня мы заслужили плохой результат. Нам сегодня (игра состоялась в воскресенье, 25 июля – прим.) просто не хватало везения. Если бы сумели сравнять счёт, был бы совершенно другой разговор. Поздравляем соперника с победой. У меня к команде претензий нет, но есть нюансы, которые всегда хочется улучшать. Вспомним, что прошлый чемпионат мы тоже начали с поражения, будем работать, безусловно. Будем активно проводить подготовку к следующему поединку. Все ребята хотели, боролись, но не хватило нам чего-то для позитивного результата.

- Набор игроков у вас хороший. Может им не хватает сыгранности пока что?

- Скажу так – это совокупность всех нюансов, которые подразумевает межсезонье. Некоторые игроки уходят, другие вливаются в команду – это нормально для футбола. Не было такого, что команда чего-то не понимает. Трудно объяснить, чего именно не хватило. Напор, игра, территориальное преимущество было. Мы просто "забыли" забить гол сегодня. Это игровой процесс – хочется всего и сразу.

- Как вы оцениваете новичков в первой официальной игре?

- За Кристианом уже следил на протяжении года и рад, что он к нам присоединился, он очень хороший игрок. Булеца выделялся своими качествами. Все меня устраивают, с игроками проблем нет. Всё зависит от целостности игры и от нюансов.