Днепр-1 планирует арендовать Дубинчака и Шабанова

" Днепр-1" этим летом планирует арендовать у "Динамо" левого защитника Владислава Дубинчака и центрального защитника Артема Шабанова, сообщает ТаТоТаке.

После сборов, которые скоро завершат киевляне, ожидается, что Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.

"Днепр-1" ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.

Напомним, что Дубинчак прошлый сезон провел как раз в "Днепре-1", Шабанов весеннюю часть чемпионата отыграл в Польше.