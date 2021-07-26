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Днепр-1 планирует арендовать Дубинчака и Шабанова

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепряне ждут решения Мирчи Луческу

Днепр-1 планирует арендовать Дубинчака и Шабанова

dynamomania.com

Новина українською

"Днепр-1" этим летом планирует арендовать у "Динамо" левого защитника Владислава Дубинчака и центрального защитника Артема Шабанова, сообщает ТаТоТаке.

После сборов, которые скоро завершат киевляне, ожидается, что Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.

"Днепр-1" ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.

Напомним, что Дубинчак прошлый сезон провел как раз в "Днепре-1", Шабанов весеннюю часть чемпионата отыграл в Польше.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 16:53
Дубину брать,А Шабанова нет.Он полное дно.Его в Волынь
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
26.07.2021 в 16:37
Дубінчак хороший футболіст, Шабанов значно слабший.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 16:59
Хто це так вирішив? . Вони приблизно однакові.
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0
0


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