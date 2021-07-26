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Днепр-1 планирует арендовать Дубинчака и Шабанова
Днепряне ждут решения Мирчи Луческу
dynamomania.com
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После сборов, которые скоро завершат киевляне, ожидается, что Мирча Луческу примет решение по этим футболистам.
"Днепр-1" ждет, что оба перейдут в команду Игора Йовичевича на правах аренды.
Напомним, что Дубинчак прошлый сезон провел как раз в "Днепре-1", Шабанов весеннюю часть чемпионата отыграл в Польше.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
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