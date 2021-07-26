Соломон: В матче с Ингульцом мы продемонстрировали философию нашего тренера

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал матч первого тура УПЛ с "Ингульцом" (2:1) .

"Доволен тем, что взяли три очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за "Шахтер".

Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера Роберто Де Дзерби. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше", - сказал Соломон.