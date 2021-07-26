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Соломон: В матче с Ингульцом мы продемонстрировали философию нашего тренера
Есть первая победа Де Дзерби в официальных матчах
shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал
"Доволен тем, что взяли три очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за "Шахтер".
Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера Роберто Де Дзерби. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше", - сказал Соломон.
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Источник:ТК Футбол
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