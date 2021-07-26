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Соломон: В матче с Ингульцом мы продемонстрировали философию нашего тренера

Премьер-лига
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Есть первая победа Де Дзерби в официальных матчах

Соломон: В матче с Ингульцом мы продемонстрировали философию нашего тренера

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал матч первого тура УПЛ с "Ингульцом" (2:1).

"Доволен тем, что взяли три очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за "Шахтер".

Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера Роберто Де Дзерби. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше", - сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ТК Футбол

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