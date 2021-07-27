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СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
Довольно скромно, по меркам УПЛ
Сегодня Евгений Селезнев
По данным Meta-ratings, месячная зарплата 36-летнего футболиста составит 70 тысяч гривен.
Добавим, что ранее самым высокооплачиваемым игроком "Миная" в УПЛ в минувшем сезоне был Артем Милевский, который получал 200 тысяч гривен.
Ранее сам Селезнев подчеркивал, что главной его мотивацией в команде Премьер-Лиги станет возможность покорить бомбардирский рекорд УПЛ, который сейчас удерживает экс-нападающий киевского" Динамо" Максим Шацких.
На сегодняшний день на счету у нападающего 116 голов, у Шацких — 123 гола. Таким образом, Селезневу нужно забить семь голов для повторения рекорда и восемь, чтобы выйти в единоличные лидеры бомбардирского реестра УПЛ.
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