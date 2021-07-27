  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Довольно скромно, по меркам УПЛ

СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае

Новина українською

Сегодня Евгений Селезнев стал игроком "Миная". Теперь же стали известны условия контракта опытного форварда с одним из аутсайдеров УПЛ.

По данным Meta-ratings, месячная зарплата 36-летнего футболиста составит 70 тысяч гривен.

Добавим, что ранее самым высокооплачиваемым игроком "Миная" в УПЛ в минувшем сезоне был Артем Милевский, который получал 200 тысяч гривен.

Ранее сам Селезнев подчеркивал, что главной его мотивацией в команде Премьер-Лиги станет возможность покорить бомбардирский рекорд УПЛ, который сейчас удерживает экс-нападающий киевского" Динамо" Максим Шацких.

На сегодняшний день на счету у нападающего 116 голов, у Шацких — 123 гола. Таким образом, Селезневу нужно забить семь голов для повторения рекорда и восемь, чтобы выйти в единоличные лидеры бомбардирского реестра УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезне ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 16:57
Много,10-15 зарплата для него должна быть.
Ответить
0
0
Laborer (Dnipro)
27.07.2021 в 16:57
А разве не он должен доплачивать клубу, чтобы играть в УПЛ?
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
27.07.2021 в 16:53
Это включая откаты или без?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...