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Сваток забил свой 4-й автогол в УПЛ и повторил антирекорд Чечера

Премьер-лига
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Бывает и такое

Сваток забил свой 4-й автогол в УПЛ и повторил антирекорд Чечера

Новина українською

В матче 1-го тура с "Ворсклой" (2:2) 26-летний защитник "Днепрая-1" Александр Сваток четвертый раз в карьере поразил свои ворота в чемпионатах Украины.

Тем самым он повторил антирекорд УПЛ, принадлежащий Вячеславу Чечеру.

Свой первый "самострел" Сваток совершил в рядах "Днепра" в апреле 2017 года в поединке с "Карпатами" (2:2). Перейдя в "Днепр-1", Александр в сентябре 2020-го "отличился" в матче с "Александрией" (1:4), а в декабре того же года во встрече с "Зарей" (0:1).

К слову, в чужие ворота Сваток забил в два раза меньше мячей - два.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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