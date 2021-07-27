Сваток забил свой 4-й автогол в УПЛ и повторил антирекорд Чечера

В матче 1-го тура с "Ворсклой" (2:2) 26-летний защитник "Днепрая-1" Александр Сваток четвертый раз в карьере поразил свои ворота в чемпионатах Украины.

Тем самым он повторил антирекорд УПЛ, принадлежащий Вячеславу Чечеру.

Свой первый "самострел" Сваток совершил в рядах "Днепра" в апреле 2017 года в поединке с "Карпатами" (2:2). Перейдя в "Днепр-1", Александр в сентябре 2020-го "отличился" в матче с "Александрией" (1:4), а в декабре того же года во встрече с "Зарей" (0:1).

К слову, в чужие ворота Сваток забил в два раза меньше мячей - два.