Запад за нами! Рух представил клубный гимн - ВИДЕО

Львовский " Рух " презентовал свой клубный гимн.

Гимн был продемонстрировае на официальном канале "Руха" в ютуб, в то время как официальная премьера запланирована на первый домашний матч в сезоне – 7 августа против "Вереса".

Отметим, что львовская команда начала выступления на профессиональном уровне в сезоне 2016/17, а в 2020-м "Рух" вышел в УПЛ.