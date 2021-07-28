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Запад за нами! Рух представил клубный гимн - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубный гимн львовского клуба

Запад за нами! Рух представил клубный гимн - ВИДЕО

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" презентовал свой клубный гимн.

Гимн был продемонстрировае на официальном канале "Руха" в ютуб, в то время как официальная премьера запланирована на первый домашний матч в сезоне – 7 августа против "Вереса".

Отметим, что львовская команда начала выступления на профессиональном уровне в сезоне 2016/17, а в 2020-м "Рух" вышел в УПЛ.

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В статье: Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.07.2021 в 02:03
Божечки і тут цей легендарний співак......(
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