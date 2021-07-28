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Соломон: В будущем увидите еще лучшую версию Шахтера
Вингер оценил старт "горняков" в УПЛ
фото - Олександр Приходько
Вингер "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу своей команды над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.
"Было очень важно начать сезон с победы и 3 очков. Команда интенсивно поработала во время предсезонной подготовки. Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо.
Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею.
Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию "Шахтера", - сказал Соломон.
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