Соломон: В будущем увидите еще лучшую версию Шахтера

Вингер "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу своей команды над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.

"Было очень важно начать сезон с победы и 3 очков. Команда интенсивно поработала во время предсезонной подготовки. Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо.

Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею.

Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию "Шахтера", - сказал Соломон.