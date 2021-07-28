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Соломон: В будущем увидите еще лучшую версию Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер оценил старт "горняков" в УПЛ

Соломон: В будущем увидите еще лучшую версию Шахтера

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал победу своей команды над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.

"Было очень важно начать сезон с победы и 3 очков. Команда интенсивно поработала во время предсезонной подготовки. Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо.

Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею.

Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию "Шахтера", - сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Манор Соломон
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.07.2021 в 11:10
Шахтер - это бренд! Единственный клуб в Украине высокого уровня!
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0
0
Рівнянин (Рівне)
28.07.2021 в 10:42
Куди вже краще? Першоліговий (в перспективі) Інгулець обіграли -і хватить.
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+1
-4
aleks68
28.07.2021 в 10:51
посмотрим как верес ляжет под динамо чучело
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+3
-1
СТОП крот (Киев)
28.07.2021 в 10:30
О, будет 100% обезьян в составе?
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+1
-5
aleks68
28.07.2021 в 10:53
обезьяна пожалуй ты чмо.залезь назад на пальму и получишь банан недоношенный дырявый идиот
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+4
-1


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