Шахтер готовится к Львову. Судаков работает индивидуально

27 июля сразу после командной фотосессии "Шахтер" провел вечернюю тренировку в Святошино.

Сессия была интенсивной и длилась 1 час 40 минут. Футболисты распределились на две команды и отрабатывали различные игровые ситуации. Такой подход тренерского штаба дает возможность совершенствовать синхронно как атакующие, так и оборонительные аспекты.

Отмечается, что полузащитник "оранжево-черных" Георгий Судаков пока занимается по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время должен вернуться в общую группу.

Напомним, что выездной матч 2-го тура чемпионата Украины с "Львовом" подопечные Роберто Де Дзерби проведут в пятницу 30 июля.