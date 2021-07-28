  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер готовится к Львову. Судаков работает индивидуально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер готовится к Львову. Судаков работает индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки готовятся к матчу второго тура УПЛ

Шахтер готовится к Львову. Судаков работает индивидуально

shakhtar.com

Новина українською

27 июля сразу после командной фотосессии "Шахтер" провел вечернюю тренировку в Святошино.

Сессия была интенсивной и длилась 1 час 40 минут. Футболисты распределились на две команды и отрабатывали различные игровые ситуации. Такой подход тренерского штаба дает возможность совершенствовать синхронно как атакующие, так и оборонительные аспекты.

Отмечается, что полузащитник "оранжево-черных" Георгий Судаков пока занимается по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время должен вернуться в общую группу.

Напомним, что выездной матч 2-го тура чемпионата Украины с "Львовом" подопечные Роберто Де Дзерби проведут в пятницу 30 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...