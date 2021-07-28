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Шахтер готовится к Львову. Судаков работает индивидуально
Горняки готовятся к матчу второго тура УПЛ
shakhtar.com
27 июля сразу после
Сессия была интенсивной и длилась 1 час 40 минут. Футболисты распределились на две команды и отрабатывали различные игровые ситуации. Такой подход тренерского штаба дает возможность совершенствовать синхронно как атакующие, так и оборонительные аспекты.
Отмечается, что полузащитник "оранжево-черных" Георгий Судаков пока занимается по индивидуальной программе, но уже в ближайшее время должен вернуться в общую группу.
Напомним, что выездной матч 2-го тура чемпионата Украины с "Львовом" подопечные Роберто Де Дзерби проведут в пятницу 30 июля.
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