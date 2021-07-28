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Дзерби: Очень обрадовался тому, что матчи Шахтера будут показывать на итальянском ТВ

Премьер-лига
(1 голосов)

Матчи "горняков" в УПЛ будет транслировать канал Sportitalia

Дзерби: Очень обрадовался тому, что матчи Шахтера будут показывать на итальянском ТВ

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал то, что матчи "горняков" будет показывать итальянский телеканал Sportitalia.

"Я очень обрадовался, потому что моя семья и друзья могут следить за мной и моей командой. Благодарен "Шахтеру" и каналу SportItalia, что дали такую возможность.

И для нас это большой плюс, ведь много итальянских клубов могут увидеть, насколько мы крепкие как команда и как сильны и талантливы наши футболисты", – сказал Де Дзерби.

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Напомним, канал Sportitalia приобрел права на показ в Италии домашних матчей "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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СТОП крот (Киев)
28.07.2021 в 14:44
Странно, что матчи бразильской команды будут показывать по итальянскому тв
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болельщик_футбола (Донецк)
28.07.2021 в 15:01
бразильская команда, итальянское тв, а трындит киянин... витиевато как-то...
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