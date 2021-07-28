Дзерби: Очень обрадовался тому, что матчи Шахтера будут показывать на итальянском ТВ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал то, что матчи "горняков" будет показывать итальянский телеканал Sportitalia.

"Я очень обрадовался, потому что моя семья и друзья могут следить за мной и моей командой. Благодарен "Шахтеру" и каналу SportItalia, что дали такую возможность.

И для нас это большой плюс, ведь много итальянских клубов могут увидеть, насколько мы крепкие как команда и как сильны и талантливы наши футболисты", – сказал Де Дзерби.