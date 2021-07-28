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Дзерби: Очень обрадовался тому, что матчи Шахтера будут показывать на итальянском ТВ
Матчи "горняков" в УПЛ будет транслировать канал Sportitalia
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал то, что матчи "горняков" будет показывать итальянский телеканал Sportitalia.
"Я очень обрадовался, потому что моя семья и друзья могут следить за мной и моей командой. Благодарен "Шахтеру" и каналу SportItalia, что дали такую возможность.
И для нас это большой плюс, ведь много итальянских клубов могут увидеть, насколько мы крепкие как команда и как сильны и талантливы наши футболисты", – сказал Де Дзерби.
Напомним, канал Sportitalia приобрел права на показ в Италии домашних матчей "Шахтера".
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