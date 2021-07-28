Мораес: Мы встречались с Де Дзерби на футбольном поле. Он запомнился техникой и мышлением

Нападающий " Шахтера " Жуниор Мораес рассказал о работе с новым главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

"Я уже говорил с новым тренером. Он делает мощную и интенсивную работу.

Я был знаком c Де Дзерби и раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, поэтому я немного понимаю его тренерскую философию.

Он хочет видеть от команды качественный и очень атакующий футбол в высоком темпе.

Уже хочу насладиться нашей совместной работой, мои партнеры отзывались о нем только наилучшим образом", – сказал Мораес.