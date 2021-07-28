Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: Мы встречались с Де Дзерби на футбольном поле. Он запомнился техникой и мышлением
Мораес и раньше пересекался с Де Дзерби
Нападающий "
"Я уже говорил с новым тренером. Он делает мощную и интенсивную работу.
Я был знаком c Де Дзерби и раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, поэтому я немного понимаю его тренерскую философию.
Он хочет видеть от команды качественный и очень атакующий футбол в высоком темпе.
Уже хочу насладиться нашей совместной работой, мои партнеры отзывались о нем только наилучшим образом", – сказал Мораес.
Популярное сейчас
- Официально: Кулач подписал контракт с Динамо
- Олимпиада. Хозяева уничтожили Францию, Испания оставила Аргентину за бортом
- ПФЛ подтвердила, что Альянс может прекратить выступления в Первой лиге
- Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском