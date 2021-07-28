  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Вереса Кучеров перед матчем с Динамо: Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Вереса Кучеров перед матчем с Динамо: Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес готовится дать бой чемпиону

Защитник Вереса Кучеров перед матчем с Динамо: Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть

nkveres.com

Новина українською

Защитник "Вереса" Валерий Кучеров поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в ближайшее воскресенье.

- Валерий, как оцениваешь старт команды в УПЛ?

- В стартовом матче чемпионата мы противостояли команде, которая представляет Украину в еврокубках. Ничем не уступали сопернику и, считаю, играли с "Колосом" на равных.

- В воскресенье "Верес" сыграет против "Динамо". Матч с чемпионом уже во втором туре - это хорошо для положительного старта в сезоне, или хотелось бы встретиться с "Динамо" несколько позже?

- Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть. Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет как можно лучше себя проявить в матче против "Динамо".

- В 2017-м ты не вышел на поле в игре с "Динамо". Будет ли воскресная игра для тебя особенно принципиальной?

- Лично у меня никакой принципиальности нет. Но хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата "Верес" сыграл с "Динамо" вничью на выезде и победил дома.

- Как готовитесь к этому матчу?

- Готовимся в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Валерий Кучеров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...