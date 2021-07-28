Защитник Вереса Кучеров перед матчем с Динамо: Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть

Защитник " Вереса " Валерий Кучеров поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в ближайшее воскресенье.

- Валерий, как оцениваешь старт команды в УПЛ?

- В стартовом матче чемпионата мы противостояли команде, которая представляет Украину в еврокубках. Ничем не уступали сопернику и, считаю, играли с "Колосом" на равных.

- В воскресенье "Верес" сыграет против "Динамо". Матч с чемпионом уже во втором туре - это хорошо для положительного старта в сезоне, или хотелось бы встретиться с "Динамо" несколько позже?

- Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть. Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет как можно лучше себя проявить в матче против "Динамо".

- В 2017-м ты не вышел на поле в игре с "Динамо". Будет ли воскресная игра для тебя особенно принципиальной?

- Лично у меня никакой принципиальности нет. Но хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата "Верес" сыграл с "Динамо" вничью на выезде и победил дома.

- Как готовитесь к этому матчу?

- Готовимся в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных.