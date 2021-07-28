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Защитник Вереса Кучеров перед матчем с Динамо: Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть
Верес готовится дать бой чемпиону
nkveres.com
Защитник "
- Валерий, как оцениваешь старт команды в УПЛ?
- В стартовом матче чемпионата мы противостояли команде, которая представляет Украину в еврокубках. Ничем не уступали сопернику и, считаю, играли с "Колосом" на равных.
- В воскресенье "Верес" сыграет против "Динамо". Матч с чемпионом уже во втором туре - это хорошо для положительного старта в сезоне, или хотелось бы встретиться с "Динамо" несколько позже?
- Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть. Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет как можно лучше себя проявить в матче против "Динамо".
- В 2017-м ты не вышел на поле в игре с "Динамо". Будет ли воскресная игра для тебя особенно принципиальной?
- Лично у меня никакой принципиальности нет. Но хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата "Верес" сыграл с "Динамо" вничью на выезде и победил дома.
- Как готовитесь к этому матчу?
- Готовимся в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных.
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