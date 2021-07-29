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Тренер Металлиста-1925: Без нападающих точно играть не будем. Мы в поисках
Кривенцов поделился мыслями перед игрой с "Колосом"
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов высказался накануне поединка 2-го тура УПЛ против "Колоса".
– У "Колоса" хорошая команда. Вы же понимаете, что в чемпионате, который закончился они заняли четвертое место. Поэтому для нас это будет очень сложное испытание. Но там в команде также есть изменения. Часть игроков ушли, кто-то пришел. Поэтому, как я уже говорил, мы никого не боимся, будет соответствующая настройка, а только игра покажет, что у нас получится из того запланированного, что мы наметили.
– Насколько показательной была игра "Колоса" против "Вереса", ведь они там жаловались, что была трава высокая. Смогли с этого матча сделать какие-то выводы?
– Это был первый тур. Не у всех команд получилось сыграть в полную силу из-за ряда причин. Кто-то волновался, кто-то не настроился на соперника или еще что-то. Однако, кроме той игры у меня есть еще информация. Поэтому практически о "Колосе" мы много знаем.
Без нападающих точно играть не будем. Мы в поисках. Мы попробуем и один вариант, и другой. Что из этого выйдет – игра покажет. Но, по состоянию на данный момент, нам действительно трудно. Потому что у нас и Дерек выбыл на долгий период, и сейчас Виталий Пономарь, к сожалению, к нему присоединился.
Будем выходить из этой ситуации. У нас есть футболисты и каждый из них желает себя достойно проявить. Пусть даже не на свойственной для него позиции. Надеемся, что мы ее сможем закрыть.
– После игры с "Рухом" вы говорили, что перед вторым таймом вы увидели, что футболисты не так на него настроены. Сейчас такого нет, настрой у игроков правильный?
– Сейчас такого нет. Но, опять же да, я всегда говорю, что важно, как футболисты будут чувствовать себя именно в день игры, именно в определенное время игры. У нас с "Колосом" поздний поединок, начало в 21.00, поэтому, надеюсь, что биологические часы мы настроим. И дневной сон, и ужин, перекус, ребята должны подойти в оптимальных кондициях, – сказал Кривенцов.
Подопечные Кривенцова сыграют против команды Костышина завтра, 30 июля.
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