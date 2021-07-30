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Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь
Ближайший сезон Шостак проведет в составе "азовцев"
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" объявил об аренде еще одного игрока "Шахтера".
18-летний полузащитник Денис Шостак будет выступать за азвоцев до конца сезона 2021/22.
До 2018 года Шостак был в академии "Ворсклы", после чего перешел в донецкий клуб.
В минувшем сезоне он провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве. В активе Дениса 7 матчей и 1 гол за юниорскую сборную Украины.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
30.07.2021 в 15:17
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Хиденг (Днепр)
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grassion (Харьков)
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