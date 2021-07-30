Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь

"Мариуполь" объявил об аренде еще одного игрока "Шахтера".

18-летний полузащитник Денис Шостак будет выступать за азвоцев до конца сезона 2021/22.

До 2018 года Шостак был в академии "Ворсклы", после чего перешел в донецкий клуб.

В минувшем сезоне он провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве. В активе Дениса 7 матчей и 1 гол за юниорскую сборную Украины.