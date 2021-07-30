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Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Ближайший сезон Шостак проведет в составе "азовцев"

Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" объявил об аренде еще одного игрока "Шахтера".

18-летний полузащитник Денис Шостак будет выступать за азвоцев до конца сезона 2021/22.

До 2018 года Шостак был в академии "Ворсклы", после чего перешел в донецкий клуб.

В минувшем сезоне он провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве. В активе Дениса 7 матчей и 1 гол за юниорскую сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Денис Шостак
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
30.07.2021 в 15:17
ШАБЛОН-Шахтер (ДИНАМО) отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь(ОДЕССУ)
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+1
0
Хиденг (Днепр)
30.07.2021 в 14:57
Это всё великолепно конечно, но в нормальных чемпионатах такие клубы играют в низших лигах...
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+1
0
grassion (Харьков)
30.07.2021 в 15:11
Это все следствие отмены чемпионата U21. Надо же куда-нибудь распихать игроков...
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
30.07.2021 в 14:48
Не отстают от Динамо
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+1
0
grassion (Харьков)
30.07.2021 в 14:39
Скоро в БК Шахтер - Динамо Кто больше отдаст?)
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0
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