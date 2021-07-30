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Траоре объяснил, почему перешел из Аякса в Шахтер
Форвард уже успел дебютировать за "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Новичок "Шахтера" Лассина Траоре объяснил свое решение покинуть "Аякс" и перейти в донецкий клуб.
"Это из-за игрового времени. Я молод, и сейчас самое время играть как можно больше. Я выбрал "Шахтер" из-за проекта, из-за их стиля игры, из-за того, что клуб играет по-европейски, как "Аякс", и, конечно, из-за тренера. Тренер, приехавший из "Сассуоло" (Роберто Де Дзерби – прим. ), хотел, чтобы я перешел в "Шахтер". Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность.
С "Шахтером" я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Что будет дальше? Пока я сосредоточен исключительно на "Шахтере", - сказал Траоре в интервью Ajax Showtime.
Напомним, что "Шахтер" заплатил за Траоре 10 миллионов евро. 20-летний нападающий уже успел дебютировать за "горняков" в 1-м туре УПЛ против "Ингульца" (2:1).
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