Траоре объяснил, почему перешел из Аякса в Шахтер

Новичок "Шахтера" Лассина Траоре объяснил свое решение покинуть "Аякс" и перейти в донецкий клуб.

"Это из-за игрового времени. Я молод, и сейчас самое время играть как можно больше. Я выбрал "Шахтер" из-за проекта, из-за их стиля игры, из-за того, что клуб играет по-европейски, как "Аякс", и, конечно, из-за тренера. Тренер, приехавший из "Сассуоло" (Роберто Де Дзерби – прим. ), хотел, чтобы я перешел в "Шахтер". Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность.

С "Шахтером" я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Что будет дальше? Пока я сосредоточен исключительно на "Шахтере", - сказал Траоре в интервью Ajax Showtime.