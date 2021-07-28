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Траоре: В конце матча с Ингульцом было достаточно сложно

Премьер-лига
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20-летний форвард высказался о дебютном голе в УПЛ

Траоре: В конце матча с Ингульцом было достаточно сложно

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.

"Счастлив и горд результатом и игрой. В конце матча было достаточно сложно.

Но в целом можно сказать, что дебют удался", – сказал Траоре.

Напомним, что 20-летний форвард забил дебютный гол в ворота "Ингульца".

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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