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Траоре: В конце матча с Ингульцом было достаточно сложно
20-летний форвард высказался о дебютном голе в УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.
"Счастлив и горд результатом и игрой. В конце матча было достаточно сложно.
Но в целом можно сказать, что дебют удался", – сказал Траоре.
Напомним, что 20-летний форвард забил дебютный гол в ворота "Ингульца".
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Источник:Футбол NEWS
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