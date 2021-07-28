Траоре: В конце матча с Ингульцом было достаточно сложно

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в 1-м туре УПЛ.

"Счастлив и горд результатом и игрой. В конце матча было достаточно сложно.

Но в целом можно сказать, что дебют удался", – сказал Траоре.