Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро

Запомните: никогда не делайте выводов после одного увиденного матча. Общие тенденции отметить можно, но бежать впереди паровоза - весьма поспешное решение. Вот, к примеру, "Шахтер" и Роберто де Дзерби. На прошедших выходных "горняки" провели классный первый тайм, но это всего 45 минут. Прежде чем говорить о новом стиле, агрессивном и атакующем, нужно было увидеть еще несколько матчей. Сегодняшняя игра показала, что алленаторе донецкого клуба нужно еще очень много работать.

Первый тайм зрителей футболом не порадовал. Игроки "Шахтера" играли медленно, без той агрессии и желания, которые были доступны в первом туре, когда под горячую руку попал "Ингулец". Сегодня игра шла иначе. Попытки атаки были, но в районе штрафной площади львовян все замедлялось. Из увиденного в первые 45 минут можно вспомнить несколько дальних выстрелов от Соломона и Тете, а также удар головой Траоре из выгодной позиции. Форвард смазал. "Шахтерский Лукаку" с мячом в принципе встречался редко, о чем позаботилась защита хозяев. Дважды "горняки" могли претендовать на пенальти. Сначала мяч, возможно, попал в руку Политыло, после этого коснулся конечности Якимца. Оба раза арбитр промолчал.

"Львов" играл просто. Но надежно. Ставка тренера была сделана на игру сзади, а также на редкие попытки контратак. Свой первый момент команда Бессмертного создала уже на 22-й секунде (это не опечатка), после чего ушла в часовую спячку. Началось все с передачи Марлона на Додо, второй сыграл не совсем уверенно, позволив Эрнесту завладеть сферой. Вингер "сине-золотых" совершил рывок к штрафной "Шахтера" и нанес удар в дальний - рядом со штангой. Свой следующий момент ФК "Львов" создал уже в самом начале второго тайма. Атака хозяев по левому флангу завершилась передачей на Шину и его ударом в створ. В игру пришлось вступать Анатолию Трубину, дабы выручать свою команду. Молодой голкипер был на месте.

"Шахтер" продолжал играть медленно. Не было никакой мобильности в центре поля, так как Патрик и Антонио, вышедшие в старте, никогда не отличались особой скоростью. Они могут мяч придержать, отдать передачу, но сегодня "горняки" нуждались в ином. Большую часть второго тайма "Шахтер" бился о львовскую стену, пока навес свежего Марлоса не нашел голову Траоре. Удивительно, как оборона "Львова" упустила из вида столь массивного форварда, позволив тому точно нанести удар головой - 0:1. Второй гол в двух стартовых турах от новичка "Шахтера". Продуктивно начинает 20-летний футболист.

Львовянам было тяжело рассчитывать на результат, учитывая, что кроме моментов на старте каждого из таймов, создать впереди они практически ничего не сумели. С заменами Бессмертный, в отличие от того же де Дзерби, не угадал. Ни Тавареш, ни Ренан не добавили конструктива впереди, и Анатолий Трубин в игру вступал достаточно редко. А вот свеженькие Дентиньо и Исмаили на двоих сделали второй гол. Фулбек в фирменном стиле прострелил с левого фланга, после чего девятый номер образцово сыграл в завершении. На тот момент он и минуты не провел на футбольном поле.

Отыграться с 0:2 у "Львова" особо шанса не было, а потому можно сказать, что команды просто доигрывали сегодняшний матч. Но даже в таком стиле "горняки" смогли найти свой третий гол. После прострела Додо с правого фланга мяч в штрафной гостей отскочил к Педриньо, который своим ударом отправил "круглого" в левый от вратаря угол. 0:3. Разгром, подаренный тремя футболистами, которые вышли на замену.

Победный счет говорит о том, что "горнякам" достаточно легко далась сегодняшняя победа. Но все было не совсем так. "Шахтер" долго мучался, пытаясь вскрыть оборону соперника и найти первый гол. И кто знает, что произошло бы в итоге, если бы не навес Марлоса, если бы не удар головой Траоре.

"Львов"? Сложилось впечатление, что у Бессмертного был один план: не пропустить и сыграть 0:0. Не получилось. Сегодня без очков.

ФК Львов - Шахтер 0:3

Голы: Лассина Траоре 73, Дентиньо 85, Педриньо 90+5

ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Алексей Зозуля 83), Иван Брикнер (Владислав Хамелюк 83), Назарий Ныч (Алваро Тавареш 68), Александр Романчук (Борис Крушинский 77), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Эрнест Антви, Сергей Политыло (Оливейра Ренан 68)

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Майкон де Андраде 72), Тете (Марлос 64), Манор Соломон, Алан Патрик (Педриньо 72), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Дентиньо 84), Виктор Корниенко (Исмаили 64)

Предупреждения: Эрнест Антви 28, Андрей Бусько 70 - Тете 38, Виктор Корниенко 54