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Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро

Премьер-лига
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(4 голосов)

Правильные замены от де Дзерби помогли добыть результат

Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Запомните: никогда не делайте выводов после одного увиденного матча. Общие тенденции отметить можно, но бежать впереди паровоза - весьма поспешное решение. Вот, к примеру, "Шахтер" и Роберто де Дзерби. На прошедших выходных "горняки" провели классный первый тайм, но это всего 45 минут. Прежде чем говорить о новом стиле, агрессивном и атакующем, нужно было увидеть еще несколько матчей. Сегодняшняя игра показала, что алленаторе донецкого клуба нужно еще очень много работать.

Первый тайм зрителей футболом не порадовал. Игроки "Шахтера" играли медленно, без той агрессии и желания, которые были доступны в первом туре, когда под горячую руку попал "Ингулец". Сегодня игра шла иначе. Попытки атаки были, но в районе штрафной площади львовян все замедлялось. Из увиденного в первые 45 минут можно вспомнить несколько дальних выстрелов от Соломона и Тете, а также удар головой Траоре из выгодной позиции. Форвард смазал. "Шахтерский Лукаку" с мячом в принципе встречался редко, о чем позаботилась защита хозяев. Дважды "горняки" могли претендовать на пенальти. Сначала мяч, возможно, попал в руку Политыло, после этого коснулся конечности Якимца. Оба раза арбитр промолчал.

"Львов" играл просто. Но надежно. Ставка тренера была сделана на игру сзади, а также на редкие попытки контратак. Свой первый момент команда Бессмертного создала уже на 22-й секунде (это не опечатка), после чего ушла в часовую спячку. Началось все с передачи Марлона на Додо, второй сыграл не совсем уверенно, позволив Эрнесту завладеть сферой. Вингер "сине-золотых" совершил рывок к штрафной "Шахтера" и нанес удар в дальний - рядом со штангой. Свой следующий момент ФК "Львов" создал уже в самом начале второго тайма. Атака хозяев по левому флангу завершилась передачей на Шину и его ударом в створ. В игру пришлось вступать Анатолию Трубину, дабы выручать свою команду. Молодой голкипер был на месте.

"Шахтер" продолжал играть медленно. Не было никакой мобильности в центре поля, так как Патрик и Антонио, вышедшие в старте, никогда не отличались особой скоростью. Они могут мяч придержать, отдать передачу, но сегодня "горняки" нуждались в ином. Большую часть второго тайма "Шахтер" бился о львовскую стену, пока навес свежего Марлоса не нашел голову Траоре. Удивительно, как оборона "Львова" упустила из вида столь массивного форварда, позволив тому точно нанести удар головой - 0:1. Второй гол в двух стартовых турах от новичка "Шахтера". Продуктивно начинает 20-летний футболист.

Львовянам было тяжело рассчитывать на результат, учитывая, что кроме моментов на старте каждого из таймов, создать впереди они практически ничего не сумели. С заменами Бессмертный, в отличие от того же де Дзерби, не угадал. Ни Тавареш, ни Ренан не добавили конструктива впереди, и Анатолий Трубин в игру вступал достаточно редко. А вот свеженькие Дентиньо и Исмаили на двоих сделали второй гол. Фулбек в фирменном стиле прострелил с левого фланга, после чего девятый номер образцово сыграл в завершении. На тот момент он и минуты не провел на футбольном поле.

Отыграться с 0:2 у "Львова" особо шанса не было, а потому можно сказать, что команды просто доигрывали сегодняшний матч. Но даже в таком стиле "горняки" смогли найти свой третий гол. После прострела Додо с правого фланга мяч в штрафной гостей отскочил к Педриньо, который своим ударом отправил "круглого" в левый от вратаря угол. 0:3. Разгром, подаренный тремя футболистами, которые вышли на замену.

Победный счет говорит о том, что "горнякам" достаточно легко далась сегодняшняя победа. Но все было не совсем так. "Шахтер" долго мучался, пытаясь вскрыть оборону соперника и найти первый гол. И кто знает, что произошло бы в итоге, если бы не навес Марлоса, если бы не удар головой Траоре.

"Львов"? Сложилось впечатление, что у Бессмертного был один план: не пропустить и сыграть 0:0. Не получилось. Сегодня без очков.

ФК Львов - Шахтер 0:3
Голы: Лассина Траоре 73, Дентиньо 85, Педриньо 90+5
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Алексей Зозуля 83), Иван Брикнер (Владислав Хамелюк 83), Назарий Ныч (Алваро Тавареш 68), Александр Романчук (Борис Крушинский 77), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Эрнест Антви, Сергей Политыло (Оливейра Ренан 68)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Майкон де Андраде 72), Тете (Марлос 64), Манор Соломон, Алан Патрик (Педриньо 72), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Дентиньо 84), Виктор Корниенко (Исмаили 64)
Предупреждения: Эрнест Антви 28, Андрей Бусько 70 - Тете 38, Виктор Корниенко 54

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (72)
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Иванисеня (Ивано Франковск)
30.07.2021 в 22:21
Мне кажется,что Де Дзерби после этой игры определился с основой.Видно,что Корниенко,Маркос и Тете пока не в теме Шахтёра.С ними Шахтер бился об стену Львова и ничего не мог сделать.Медленно, однообразно.А вот замены заметно оживили игру.Очень понравились Майкон и Педриньо.Соскучились за футболом Исмаили и Марлос(как и мы за ними).Счёт,может и многоват,но справедлив.Львов понравился организацией и дисциплиной.Смогли продержаться полтора тайма,а потом поплыли.Теперь посмотрим Шахтера с Генком.Какой стиль игры выберет Де Дзерби?Интересно...
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0
0
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
30.07.2021 в 22:13
А почему Педриньо не в старте, что за беспредел???
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0
0
Acsakal (Kharkov)
30.07.2021 в 21:49
Львів трохи не дотерпів. До замін було відчуття, що на тренерську лавку повернувся Каштру. Заміни з обох боків пожвавили гру, і першим реальний шанс вийти вперед отримав Львів, проте... Вперше за 2 гри я побачив по-справжньому в грі Марлона: коли Матвієнко програв позицію Ренану після довгого навісу, то мав бути вихід 1 в 1, проте Марлон майстерно відтіснив співвітчизника і надалі того не було видно. Марлос нарешті зіграв ту роль, яка і має в нього бути на полі - плеймейкера. Педріньо красава. Ісмаілі показав клас, особливо у порівнянні з Корнієнком, який постійно помилявся. Львів теж сподобався. Не зважаючи на 0:3 він грав більш організовано, ніж Ворскла.
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+3
0
Матч Футболович
30.07.2021 в 21:48
нужно отдать должное ФК Львов - выглядели не плохо и подготовились лучше Ингульца (хотя счет крупнее). Правда две точки львовянам можно было смело ставить за игру рукой в штрафной еще в первом тайме, но хорошо что не поставили, а то бы дырявых соплей тут бы полилось тоннами))) Главное было забить первый, после чего уже дело техники... что Шахтер и доказал. Атака Шахты нравится, перспектива чувствуется, будет интересно посмотреть как реализуют в будущем.
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+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
30.07.2021 в 21:44
С детства за Генк
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0
-5
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:45
Кто бы сомневался
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+5
0
schabay (Краснодон)
30.07.2021 в 21:45
И в палате №6
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+4
0
aleks68
30.07.2021 в 21:48
ещё одно недоношенное.три .....бокасса,джин тоник и это недоразумение.верёвку выслать?
Ответить
+3
0
Матч Футболович
30.07.2021 в 21:49
уже весь форум знает, что ты больной с детства. Не обязательно об этом оповещать всех вновь и вновь))
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+1
0
schabay (Краснодон)
30.07.2021 в 21:51
IM-RM-DK (Miami) 30.07.2021 в 21:44С детства за Генк и за козье вымя
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:52
не за козье, а за козлиное! это важное уточнение
+2
0
football_soccer (Украина)
30.07.2021 в 21:43
не знаю какой компромат был у Патрика на Каштру и уже есть на итальянца, но факт фактом, этот бокопор регулярно в старте , и стоит его усадить на лавку, так сразу команда начинает играть быстрее и с большим количеством обостряющих передач.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2021 в 21:36
Гівнофутбол...
Ответить
0
-10
aleks68
30.07.2021 в 21:39
ты так решил?гамноед.завтра будет "шедевр"от динамо.пордуешься тупое чмо.если не удавишься с горя
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:44
дупамо и завтра не играет
+1
0
aleks68
30.07.2021 в 21:46
да и ....с ними
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:40
Расстроился, бедняжка?
Ответить
+4
0
schabay (Краснодон)
30.07.2021 в 21:47
от ГівноБокасы
Ответить
+1
0
avatar
D0D (Донецк)
30.07.2021 в 21:30
вот и ладненько
Ответить
+5
-1
Геродот (Винница)
30.07.2021 в 21:26
Обе игры Шахтера показали, что Де Дзерби так еще до конца и не выяснил для себя возможности каждого игрока команды, кроме пришедших иностранцев, и соответственно не может четко определить наиболее оптимальный состав основы. В результате полтора тайма играли вничью, довольно медленно. А ситуацию исправили старички - Исмаили, Дентиньо, Марлос. Корниенко, по моему, растерял форму, если ее наберет Исмаили - то сядет на банку. Чувствуется конечно и определенная несыграность новичков с командой, но это дело наживное. Понравился Педриньо - у парня хороший потенциал. А вообще, можно будет более предметно говорить о перспективах Шахтера после игры с Генком. Там уровень повыше, чем у Игрульца и Львова.
Ответить
+9
0
Глюк Львів (Лемберг)
30.07.2021 в 21:24
Стоячий Шахтар накидав особливо не напрягаючись.
Ответить
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
30.07.2021 в 21:50
3/4 гри, поки Шахтар стояв, в нього нічого не накидалося.
Ответить
0
0
Глюк Львів (Лемберг)
30.07.2021 в 22:09
Він стояв всі 90. Гра була до 1 забитого, його могли забити і раніше... А вже після забитого, накидати було не проблематично - такий принцип автобусів, після пропущеного вони грають в рази гірше. Особисто зарядив на перемогу кротів в 2 і більше м'ячів, і абсолютно не переживав за результат.
+1
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
30.07.2021 в 21:23
Позорники!!! Слили даунецким педриньям или палочкин в перерыве порешал??
Ответить
+1
-11
aleks68
30.07.2021 в 21:25
пойди удавись с горя дырявый .....
Ответить
+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:26
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+7
0
Одіссей (Донецьк)
30.07.2021 в 21:23
Старина Марлос сделал игру ... пас на Траоре ... и третьем голе неплохо подключил Додо ... Соломон заигрывается ... Степа на уровне ...с Генком посмотрим.
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+6
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 21:15
Педриньо, действительно супер! Чувствуется что ещё наигрывают, но с каждой игрой будут прибавлять!
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+3
-1
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scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:18
По стилистике игры похож на микс Тайсона и молодого Марлоса - и протащить, и пофинтить на кв. сантиметре, и ударить.
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 21:21
Ага, а Траоре видно, что должен принимать, оттеснять и скидывать под удар, просто ещё не хватает взаимопонимания! Но нравится, что что навешивают и бьют издали!
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:24
Траоре если хорошо вольется в команду, то будет очень сильно выручать как сегодня против всяких автобусов. В свое время при Фонсеке часто таким был Феррейра.
+3
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.07.2021 в 21:13
...."вензиля вензиля" на удержание, пока не вышли Траоле и Педриньо - хладнокровные и очень сбалансированные игроки (ранее говорил, что это очень серьезно), Дентиньо тоже неплохо вошел в игру. Результат по классу закономерен, но Львов понравился, есть характер. Судья немного чудачил, но это уже закономерность его предположения. Простите, но Траоре зову "толстым" (с юмором конечно), ...очень сбалансированный и целеустремленыый игрок. Бессмертному спасибо, команда не рассыпалась, играла на характере - понравилось. Де Дзерби видно надоела ситуация "перекатки", решил джокеров ввести. Жаль, что Львов не использовал свои возможности до конца с выходами..., с Гентом ситуация будет уже другая...
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:16
траоре как раз ушёл, а вместо него вышел дентиньо
Ответить
+2
-1
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scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:07
Игру сделали ветераны - Марлос, Исма, Дентиньо. Пока что Шахтер сыроват и мало сыгран как команда, нужно прибавлять.
Ответить
+3
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
30.07.2021 в 21:20
Матч не смотрел, но суть происходящего понял.
Ответить
0
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
30.07.2021 в 21:06
Слишком медленно играли.Марлон прежде чем отдать передачу стоит и смотрит на мяч 2 минуты.Разницу между Корниенко и Исмаили можно было увидеть очень хорошо.Замены очень удачные и есть о чем подумать при выборе игроков в основу.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:07
нужно всех наигрывать
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.07.2021 в 21:11
Марлон не понравился
Ответить
+1
0
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scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:13
Мало сыгранности с партнерами, зачастую не понимал их перемещений по полю (которых было мало), но в эпизоде с выходом напа львовян к нашим воротам сыграл надежнее чем Матвиенко.
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 21:06
Все гуд. Шахтер должен побеждать убедительно! Но.... две игры рукой в штрафной, которая меняет траекторию полёта мяча и руки не прижаты и не с близкого расстояния прострелы......
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+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.07.2021 в 21:07
да 2 пенальти не дали
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+3
0
avatar
genpet (Николаев)
30.07.2021 в 21:02
А--у! А где наши хлопцы в составе? Новый тренер кротов взял курс только на иностранцев. Нужна ли нам такая команда в чемпионате, которая бесполезна для сборной Украины?
Ответить
+6
-9
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:03
Конечно же не нужна - будем всякими местными колхозами отстаивать честь страны на международной арене!
Ответить
+8
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
30.07.2021 в 21:27
Чию честь це бразило- італійська скопище буде представляти ? Кому воно потрібне в Україні?
+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
30.07.2021 в 21:29
Если тебе не надо, то сопи молча в две дырки, ты не вся Украина
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:41
тупой набор букв, ты ездишь на запорожце или таврии? или же предпочитаешь европейскую иномарку (или восточную какую-нибудь, или пиндосскую)? что ж ты такое тупое - застрявшее в ХIХ веке - существо???
0
0
Acsakal (Kharkov)
30.07.2021 в 21:56
LEVgcUqs (Чернігів): Заради обєктивності: у Ворскли українських гравців більше, ніж легіонерів. І-і-і-і-і??? Багато "честі" вона відстояла?
+1
0
Григорий Листопадов
30.07.2021 в 21:05
У вас в Николаеве и такой нет.
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 21:05
николаев - в упл! даёшь ураганный футбол своими воспитанниками! ура!!!
Ответить
+2
-2
schabay (Краснодон)
30.07.2021 в 21:05
Вам? А за себя - слабо?А что выиграла зб Украины?
Ответить
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.07.2021 в 21:06
Наш провалил матч.... Корниенко
Ответить
+4
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.07.2021 в 21:06
Иди смотри матчи второй лиги там нет легионеров
Ответить
+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
30.07.2021 в 21:28
Іди дивися у себе в рашці в криму там без українців.
+1
-4
aleks68
30.07.2021 в 21:07
Ответить
0
-1
schabay (Краснодон)
30.07.2021 в 21:08
Ваши хлопцы в ляхив на ...
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 21:11
Наши хлопцы вчера показали)))))
Ответить
+3
-2
аалекс ( Крым)
30.07.2021 в 21:00
Шахтер выглядел слишком медленным, до первого гола. Шифровались перед ЛЧ?)) Когда львовский автобус сломался, мы увидели прежний Шахтер. Вовремя возвращается Исмаили, Корниенко пока слабоват. Педриньо - новый лидер горняков?
Ответить
+4
-1
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Drovko (Lviv)
30.07.2021 в 20:58
Мда...не забиваєш ти, забивають тобі.. Що заважало Ренану вдарити, коли він на 70 хв. вийшов віч на віч, ну для чого було бігти в сторону коли за спиною захисник? І та тактика утримання: коли граєш тупо в обороні рано чи пізно тебе дотиснуть...коли вже це нарешті дійде? При рахунку 0-1 навіть не намагалися йти в атаку, цього не розумію найбільше, втрачати нічого вже, яка різниця з яким рахунком програвати? Все одно далі автобус...
Ответить
+6
-3
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 21:00
что ждать если у одной команды в составе 8 украинцев ,а в другой 3 с учетом вратаря.ничего,в эврокубках шахту будут рвать
Ответить
+4
-8
aleks68
30.07.2021 в 21:05
прикрой е....о чучело.тупая жертва аборта.скорее порвут твоё фуфло.
+5
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.07.2021 в 21:09
В той, что 8, то влетает в три гола от той что 3)))) Вау, какая беда)))))
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
30.07.2021 в 21:20
Програшем не засмучений. Але одного боюся — як би ганьба часів Юрчишина і Ковальця, а ще, певною мірою, Мазяра і Мелікяна, коли команда не забивала по 3-4 матчі поспіль, не повторилася. Один матч такого роду, і психологія може посипатися. Безсмертного не звинувачую.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
30.07.2021 в 21:24
Чому не намагалися йти в атаку? Це фізика. Багато гравців щойно відновилося після хвороби.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
30.07.2021 в 21:59
В епізоді з виходом 1 в 1 Реннана я вперше побачив, навіщо Де Дзербі знадобився Марлон, бо Матвієнко позицію Реннану програв, а Марлон його спокійно відтіснив, і вся гострота розтанула.
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
30.07.2021 в 22:03
Я не спеціаліст по Де Дзербі, мене не цікавить Шахтар, мене цікавить одне — чи не почнеться безгольова серія а-ля Ковалець-Юрчишин чи Мазяр-Мелікян. Якщо не заб'ють Ворсклі, то вважайте, що почалася чорна смуга, і я переживаю за Безсмертного.
0
0
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 20:58
отскочила кротобаза.сколько украинцы забили???или что?Быстрее бы эврокубки чтоб кротовск выносили крепкие команды.ненавижу просто.
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+5
-10
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tolina-ystas (Краматорск)
30.07.2021 в 21:00
Ну так зачем смотришь,если ненавидишь.Смотри того кого любишь.
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+8
-3
Джин Тоник (R)
30.07.2021 в 21:00
я не смотрю,просто результат глянул
+3
-7
аалекс ( Крым)
30.07.2021 в 21:01
Мазохист.
+5
-1
aleks68
30.07.2021 в 21:02
петух тупой всё кукарекаешь?перед матчем предрекал победу львову?и опять обосрался.ты с рождения такой е.....й?кому ты здесь нужен со своими высерами чмо?прикрой свой рот и не гавкай
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+6
-3
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vasa pupkis (Киев)
30.07.2021 в 20:56
думаю если кроты 5 до нового года пропустят, будет шикарный результат для нашей базар лиги. ощущается настрой на Лигу Чемпионов
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 20:55
ЛАЗ вывезли на эвакуаторе!
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+6
-5


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