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Йовичевич: Просмотрел последние матчи Русина - это то, что я хочу!
Тренер уверен, что форвард поможет команде
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"У Русина я заметил амбиции, вдохновения и желания доказать. Он хочет начать с нуля, как он сказал. Эти характеристики я знал еще со Львова. Когда я работал в "Карпатах", а он играл за ФК "Львов".
Когда появилась информация, что он может присоединиться к нам, я начал просматривать его последние матчи. Это то, что я хочу! Это тот профиль футболиста, те характер и настойчивость. Он хорошо умеет играть с мячом. Он умеет захватывать пространство. Он разнообразен: может играть через контроль, а может быть полезным в вертикальном футболе. Он попадает под стиль команды, которую я вижу идеальной для себя", — сказал тренер.
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