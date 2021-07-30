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Йовичевич: Просмотрел последние матчи Русина - это то, что я хочу!

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер уверен, что форвард поможет команде

Йовичевич: Просмотрел последние матчи Русина - это то, что я хочу!

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о качествах форварда "Динамо" Назария Русина, которого днепряне арендовали до конца сезона.

"У Русина я заметил амбиции, вдохновения и желания доказать. Он хочет начать с нуля, как он сказал. Эти характеристики я знал еще со Львова. Когда я работал в "Карпатах", а он играл за ФК "Львов".

Когда появилась информация, что он может присоединиться к нам, я начал просматривать его последние матчи. Это то, что я хочу! Это тот профиль футболиста, те характер и настойчивость. Он хорошо умеет играть с мячом. Он умеет захватывать пространство. Он разнообразен: может играть через контроль, а может быть полезным в вертикальном футболе. Он попадает под стиль команды, которую я вижу идеальной для себя", — сказал тренер.

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В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
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(2 голосов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
31.07.2021 в 00:19
Тільки хорошої кар"єри Русіну!)
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oleg.m.3972 (Харьков)
30.07.2021 в 23:55
Тс... Суркису только это не говори...
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