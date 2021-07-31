Костышин: Мы не готовились к началу чемпионата, а постепенно закладывали фундамент на весь сезон

Наставник "Колоса" из Ковалевки Руслан Костышин поделился впечатлениями после домашней победы над "Металлистом-1925" (1:0) в матче 2-го тура УПЛ:

"Сложный матч. Начало чемпионата в принципе всегда само по себе сложное. Где-то сказалось физическое состояние, мы не готовились к началу чемпионата. Мы постепенно закладываем фундамент сразу на весь сезон.

Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать cегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у "Металлиста-1925" получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы.

Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола. Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов.

Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата", – сказал Костышин.