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Леднев: Надеюсь, Луческу предоставит шанс чаще выходить в старте
Хавбек высказался о ничьей в спарринге против "Фенербахче"
Фото: ФК Динамо Киев
Автор забитого мяча в ворота "Фенербахче" (1:1) Богдан Леднев поделился впечатлениями от товарищеского матча.
- Есть ощущение, что "Фенербахче" - это соперник уровня Лиги чемпионов?
- Да, конечно, хороший соперник, плюс атмосфера была приближенной к Лиге чемпионов.
- Какой у вас был план на первый тайм? Ведь "Фенербахче" показал, насколько остро может атаковать, но спасал Бойко...
- У нас всегда есть собственный план на игру - в частности, показывать на поле то, что мы наигрываем на тренировках. Денис несколько раз спас, хороший матч провел.
- То есть, нашей команде пришлось больше действовать на контратаках?
- В целом, игра была открытой, и они атаковали, и мы. Приятно играть в такой футбол, когда соперник не закрывается у своей штрафной, а действовать на встречных курсах. Это интересно и болельщикам, и футболистам.
- В эпизоде с забитым мячом чего было больше - интуиции или отработки на тренировках?
- Мы все подобные моменты - разрезные передачи, открывания - отрабатываем на тренировках. Хорошо, что в игре удалось воплотить это в забитый мяч.
- Классно забиваешь, хорошо взаимодействуешь с партнерами. Наверное, хотелось бы и чаще выходить на поле в официальных матчах...
- Да, конечно, любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс, ведь всегда тренеры принимают решение, кто выйдет на поле в стартовом составе.
- По твоему мнению, как еще нужно представить себя перед Мистером?
- Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения.
- По внутренним ощущениям, готовы ли вы уже играть дважды в неделю?
- Это подготовка к Лиге чемпионов, нам всегда подбирают хороших соперников, ведь матчи со слабыми оппонентами не дадут тренерам никакой информации, и нам никакой пользы не будет. Всегда полезно играть с командами, которые пытаются показывать открытый футбол.
- Добавляется уверенности от матчей с соперниками такого уровня?
- Да, конечно. А если еще удается достигать положительного результата, то польза вдвое больше.
- Если сравнивать "Фенербахче" с командами украинской Премьер-лиги, кому подобен турецкий гранд?
- Думаю, их можно отнести к топ-тройке нашего чемпионата", - подітожил Леднев.
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