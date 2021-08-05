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Леднев: Надеюсь, Луческу предоставит шанс чаще выходить в старте

Премьер-лига
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Хавбек высказался о ничьей в спарринге против "Фенербахче"

Леднев: Надеюсь, Луческу предоставит шанс чаще выходить в старте

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Автор забитого мяча в ворота "Фенербахче" (1:1) Богдан Леднев поделился впечатлениями от товарищеского матча.

- Есть ощущение, что "Фенербахче" - это соперник уровня Лиги чемпионов?

- Да, конечно, хороший соперник, плюс атмосфера была приближенной к Лиге чемпионов.

- Какой у вас был план на первый тайм? Ведь "Фенербахче" показал, насколько остро может атаковать, но спасал Бойко...

- У нас всегда есть собственный план на игру - в частности, показывать на поле то, что мы наигрываем на тренировках. Денис несколько раз спас, хороший матч провел.

- То есть, нашей команде пришлось больше действовать на контратаках?

- В целом, игра была открытой, и они атаковали, и мы. Приятно играть в такой футбол, когда соперник не закрывается у своей штрафной, а действовать на встречных курсах. Это интересно и болельщикам, и футболистам.

- В эпизоде ​​с забитым мячом чего было больше - интуиции или отработки на тренировках?

- Мы все подобные моменты - разрезные передачи, открывания - отрабатываем на тренировках. Хорошо, что в игре удалось воплотить это в забитый мяч.

- Классно забиваешь, хорошо взаимодействуешь с партнерами. Наверное, хотелось бы и чаще выходить на поле в официальных матчах...

- Да, конечно, любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс, ведь всегда тренеры принимают решение, кто выйдет на поле в стартовом составе.

- По твоему мнению, как еще нужно представить себя перед Мистером?

- Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения.

- По внутренним ощущениям, готовы ли вы уже играть дважды в неделю?

- Это подготовка к Лиге чемпионов, нам всегда подбирают хороших соперников, ведь матчи со слабыми оппонентами не дадут тренерам никакой информации, и нам никакой пользы не будет. Всегда полезно играть с командами, которые пытаются показывать открытый футбол.

- Добавляется уверенности от матчей с соперниками такого уровня?

- Да, конечно. А если еще удается достигать положительного результата, то польза вдвое больше.

- Если сравнивать "Фенербахче" с командами украинской Премьер-лиги, кому подобен турецкий гранд?

- Думаю, их можно отнести к топ-тройке нашего чемпионата", - подітожил Леднев.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Динамо Киев

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