Мороз: Молодые ребята боятся выйти в город, на базе сидят

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал конфликт "моряков" с ультрас:

" - Есть диалог с фанами клуба?

- Диалога нет. Конструктивности никакой нет. Мы в чем-то виноваты, лично я. Даже не могу понять, в чем. Может быть, из-за того, что у меня было желание взять футболистов в аренду из “Динамо”. Может быть. Они об этом все время и говорят.

Думаю, сегодня они должны, наверное, поддерживать нас. Утопить всегда легче. Мы учимся по ходу чемпионата. Хотелось, чтобы была какая-то поддержка. Даже плохая мама все равно дает молоко. Увы.

- На гостевом секторе был некоторый десант из Одессы. Насколько важна эта поддержка?

- Любая поддержка важна. Особенно если наши болельщики приезжают нас поддерживать. Это дает дополнительные силы, мотивацию. Если все время тюкать лбом об стол и говорить: “Вы дураки, ничего не умеете”, соответственно, так оно будет и происходить.

Нужна помощь, но ее нет. Боремся с ветровыми мельницами. В чем загадка – никак не могу понять. Футбол в Одессе есть. Команда “Черноморец” существует, она играет. Они хотят, чтобы ее вообще не было? Что тут сказать?

Давайте уберем 14 футболистов плюс тренерский состав. Может, кто-то другой появится. Вы же радуетесь, у вас две команды в Харькове? Ну, радуетесь. Неважно, любите вы “Металлист” или “Металлист 1925”. Вы радуетесь, как бы они не играли.

И сегодня говорить в адрес игроков, моих футболистов “Черноморца” негативные вещи, всегда говорить негативные вещи. Мне это непонятно.

Болельщики “Ман Сити” – одни иностранцы, “ПСЖ” – одни иностранцы. Они болеют за команду, болеют же, идут на трибуну. Два француза играет в “ПСЖ” и два англичанина в “Ман Сити”. Но они же болеют.

Наверное, им лучше, чтобы не было футбола. Сложно сказать, но хотелось, чтобы была поддержка. Лично я не могу сказать о них ничего плохого. Они пришли на стадион, на базу к нам, начали рассказывать.

У них какие-то конфронтации с “Динамо”, фанатами киевского клуба. Мы как бывшие представители “Динамо” пришли сделать хорошее дело даже с этими молодыми игроками. Это сейчас процентов на 40 – игроки молодежной сборной Украины.

Но и до меня тренеры “Черноморца” сталкивались с такой ситуацией. Как прокомментировать это все? Вы хотите, что-то построить в доме, а вам говорят: “Нет, это нельзя”. Если хотите построить, нужно немного помочь. Да, не будет результата, придите и выгоните нас. Вы имеете право. Но давайте строить же что-то.

Мы же все хотим разрушить – и разрушаем, разрушаем, разрушаем. У молодых ребят хрупкая психология. Ладно старожилу Кравченко не привыкать. Их как болельщики гнобили, так и гнобят. Это понятное дело, это история украинского футбола.

Но молодые ребята боятся в город выйти, на базе сидят. Я не то что плачусь и жалуюсь, но сегодня это какая-то норма жизни. Во время пандемии все объединяются, чтобы футбол хотя бы был. Тут раз – и он им не нужен. Почему? Я не могу понять.

Ну переедем мы играть в другой город. Завтра руководство придет, скажет, что не дают играть в Одессе, поехали в Николаев. Кому будет легче?

Нам остается тренироваться и играть, добиваться результата", - сказал Мороз.