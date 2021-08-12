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Шабанов может вернуться в Польшу - источник
"Легия" хочет снова арендовать украинца
Фото: dynamomania.com/ Автор - Ольга Щербицкая
Защитник "Динамо" Артем Шабанов может вернуться в Польшу. Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков в своем Telegram канале.
Польский клуб готов взять 29-летнего футболиста в аренду на сезон.
"Легия" арендовала Артем во второй половине прошлого сезона. В составе польской команды украинец провел 8 матчей, но затем вылетел из-за травмы до конца чемпионата.
Добавим, что Шабанов не попал в заявку "Динамо" на чемпионат Украины сезона 2021/22.
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