  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шабанов может вернуться в Польшу - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шабанов может вернуться в Польшу - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Легия" хочет снова арендовать украинца

Шабанов может вернуться в Польшу - источник

Фото: dynamomania.com/ Автор - Ольга Щербицкая

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может вернуться в Польшу. Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков в своем Telegram канале.

Польский клуб готов взять 29-летнего футболиста в аренду на сезон.

"Легия" арендовала Артем во второй половине прошлого сезона. В составе польской команды украинец провел 8 матчей, но затем вылетел из-за травмы до конца чемпионата.

Добавим, что Шабанов не попал в заявку "Динамо" на чемпионат Украины сезона 2021/22.

Читайте такжеТренер Легии: Шабанов - улыбчивый и преданный парень, буду вспоминать его с любовью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Легия (Польша)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2021 в 15:24
Ну и отлично
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...