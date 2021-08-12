Шабанов может вернуться в Польшу - источник

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может вернуться в Польшу. Об этом сообщает журналист Tribuna.com Олег Барков в своем Telegram канале.

Польский клуб готов взять 29-летнего футболиста в аренду на сезон.

"Легия" арендовала Артем во второй половине прошлого сезона. В составе польской команды украинец провел 8 матчей, но затем вылетел из-за травмы до конца чемпионата.

Добавим, что Шабанов не попал в заявку "Динамо" на чемпионат Украины сезона 2021/22.