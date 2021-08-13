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Спортдиректор Десны: Останется ли Хачериди в команде? Посмотрим

Премьер-лига
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Пока что защитник тренируется с клубом

Спортдиректор Десны: Останется ли Хачериди в команде? Посмотрим

Новина українською

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник прокомментировал пребывание в черниговской команде защитника Евгения Хачериди.

"Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.

Останется ли он в "Десне"? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим", - сказал Мельник.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов) Вадим Мельник
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