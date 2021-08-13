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Спортдиректор Десны: Останется ли Хачериди в команде? Посмотрим
Пока что защитник тренируется с клубом
Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник прокомментировал пребывание в черниговской команде защитника Евгения Хачериди.
"Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.
Останется ли он в "Десне"? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим", - сказал Мельник.
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Источник:Meta-ratings
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