Спортдиректор Десны: Останется ли Хачериди в команде? Посмотрим

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник прокомментировал пребывание в черниговской команде защитника Евгения Хачериди.

"Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции.

Останется ли он в "Десне"? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим", - сказал Мельник.