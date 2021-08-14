Львов - Александрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 15.08.2021

В конце прошлого сезона "Львов" Анатолия Бессмертного фонтанировал успешными результатами. Назначение этого тренера всколыхнуло команду, позволило ей почувствовать себя свободной и уверенной в собственных силах. Но эмоции угасли. Теперь, когда приходится просто брать очки, у "Львова" есть проблемы.

За три матча – ни одной победы. Неудачу с "Шахтером" можно оправдать именем и статусом соперника, но разгром от "Ворсклы" – это уже удар по амбициям. Да и ничья с "Мариуполем" – не совсем то, что надо. "Александрия" же наживает статус грозы авторитетов: победы над "Шахтером" и "Зарей". Но как насчет "своих" очков?

УПЛ. Четвертый тур

15.08.2021. Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Львов" 19:30 "Александрия"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> / телетрансляция – ТК "Футбол 1"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Львов"

Проблемой "Львова" является уязвимая защита. Команда не может сыграть на ноль пропущенных вот уже в семи подряд матчах УПЛ. А в течение двух последних матчей в сетке львовян вообще побывали семь мячей. Принцип "мы забьем больше" здесь не работает, ведь у "Львова" не такая мощная атака.

Поэтому и потери. В первом туре с "Мариуполем" "Львов" включался эпизодами и отстоял ничью, хотя ближе к победе был именно соперник. Против "Шахтера" был конкурентный футбол, но класс соперника заставил "Львов" капитулировать в конце матча. А вот "Ворскла" просто снесла команду Бессмертного, забив трижды в течение первых сорока минут.

Тренер явно должен не только искать оптимальное сочетание игроков на поле, но и работать над психологией. Очень важно на старте турнира не увязнуть на дне таблицы. А пока для "Львова" вырисовывается именно такая перспектива.

Ориентировочный состав: Костык - Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец - Чиряк, Брикнер, Политыло - Шина, Эрнест - Ныч

"Александрия"

"Александрии" календарь подготовил сразу несколько испытаний на старте турнира – "Заря", потом "Шахтер". И никто бы гроша ломаного не поставил на то, что в этих поединках команда Юрия Гуры возьмет по три очка. Но вот неприятность: там, где от "Александрии" было много ожиданий, команда не взяла ничего. Хотя если бы не проиграла "Миная", то была ближе к лидерам.

Матч против "Львова" – хорошая проверка для команды Гуры относительно способности раскрывать насыщенную защиту. "Львов" не будет парковать "автобус", но также у "Александрии" не будет много пространства на чужой половине поля, как это было против "Зари" и "Шахтера". В конце концов, именно в таких поединках разыгрываются "свои" очки. И именно умение не проигрывать такие матчи определять перспективы команды на длинной дистанции.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Демченко, Копына, Ковалец - Третьяков, Шастал - Устименко

"Львов" - "Александрия". Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись победами – 1:0 в Александрии и 3:1 во Львове в пользу хозяев. Это ярко отображает и картину общего распределения сил между соперниками: даже если учитывать времена ПФК и "старого" "Львова", в отношениях равенство. Бросается в глаза, что с 2011-го разгромов в матчах между этими командами нет. Максимум – это преимущество в два мяча.

"Львов" - "Александрия". Последние матчи команд

"Львов практически без боя отдал матч" Ворскле "в предыдущем туре. В конце удалось забить один гол, но он не сгладил плохого впечатления от той игры. А вот разгром от "Шахтера" (0: 3) не был таким безнадежным – в течение большой части поединка "Львов" давал сопернику достойный отпор.

"Александрия" на старте сезона превзошла ожидания, взяв в матчах с "Шахтером" и "Зарей" шесть очков. Однако не может не настораживать осечка с "Минаем". Скромная закарпатская команда сумела нивелировать сильные качества александрийцев, да еще и нашла свой момент впереди. Поэтому именно игра со "Львовом" покажет, были ли победы "Александрии" над топ-командами случайностью.

"Львов" - "Александрия". Турнирное положение команд

"Александрия" расположилась сразу за спинами первых пяти команд чемпионата. Победа поможет закрепиться в группе лидеров, а вот поражение может отбросить сразу на несколько позиций назад. "Львову" очки нужны для того, чтобы оттолкнуться от низов. Меньше очков пока имеют только "Ингулец" и "Черноморец".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 6 ФК Александрия 3 2 0 1 3-2 +1 6 0 14 ФК Львов 3 0 1 2 2-8 -6 1 0

"Львов" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Львов" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Сейчас списываем успехи "Александрии" в матчах с "Шахтером" и "Зарей" на эмоциональный порыв. Но дальше посмотрим. Относительно матча со "Львовом", то тенденцию вряд ли удастся изменить – борьба равных команд, у обоих есть свои аргументы. Такие противостояния обычно заканчиваются вничью.