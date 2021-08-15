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Палкин: Траоре забивает практически в каждой игре. Мы верили в него

Премьер-лига
(1 голосов)

Бомбардир!

Палкин: Траоре забивает практически в каждой игре. Мы верили в него

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением на счет приобретенных в летнее межсезонье новичков:

"– Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы.

Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше.

– Следующая игра – с “Монако”. Какие ожидания? С каким настроем команда должна отправиться на этот матч?

– С учетом результата с “Металлистом 1925” настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. “Монако” – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения.

Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии", - сказал Палкин.

Напомним, что Траоре летом перешел из "Аякса" за 10 млн евро. За шесть официальных матчей сезона 2021/2022 он записал в свой актив четыре гола.

За еще двух новичков Педриньо и Марлона "Шахтер" заплатил 18 и 12 млн евро соответственно. Бразилец Тобиас стоил "горнякам" 6 млн евро, однако к команде он присоединится зимой, когда ему исполнится 18 лет.

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В статье: Сергей Палкин Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (2)
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tayler (Днепр)
15.08.2021 в 15:25
В основу можно ставить и юношей, и это не показатель, а вот в таких играх как с Монако мы и посмотрим, хорошие приобретения или нет, а не по УПЛ это судить!)
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СТОП крот (Киев)
15.08.2021 в 14:51
Мораес уже подыскивает квартиру в Мариуполе?
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