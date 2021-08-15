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Палкин: Траоре забивает практически в каждой игре. Мы верили в него
Бомбардир!
фото - Олександр Приходько
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением на счет приобретенных в летнее межсезонье новичков:
"– Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы.
Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше.
– Следующая игра – с “Монако”. Какие ожидания? С каким настроем команда должна отправиться на этот матч?
– С учетом результата с “Металлистом 1925” настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. “Монако” – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения.
Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии", - сказал Палкин.
Напомним, что Траоре летом перешел из "Аякса" за 10 млн евро. За шесть официальных матчей сезона 2021/2022 он записал в свой актив четыре гола.
За еще двух новичков Педриньо и Марлона "Шахтер" заплатил 18 и 12 млн евро соответственно. Бразилец Тобиас стоил "горнякам" 6 млн евро, однако к команде он присоединится зимой, когда ему исполнится 18 лет.
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