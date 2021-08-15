Палкин: Траоре забивает практически в каждой игре. Мы верили в него

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением на счет приобретенных в летнее межсезонье новичков:

"– Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы.

Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше.

– Следующая игра – с “Монако”. Какие ожидания? С каким настроем команда должна отправиться на этот матч?

– С учетом результата с “Металлистом 1925” настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. “Монако” – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения.

Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии", - сказал Палкин.