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Костышин: Я сказал игрокам, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер знает толк в мотивации

Костышин: Я сказал игрокам, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку

Новина українською

Наставник "Колоса" Руслан Костышин поделился впечатлениями после ничьей против "Руха" (1:1):

"Комментируя сегодняшний поединок, нужно учитывать и игру во вторник, поскольку одно от другого далеко не ушло. В том, как команда выглядела сегодня, есть небольшой отпечаток игры против "Шахтера".

В первом тайме вроде владели каким-то преимуществом, но все не то. Тягучий, медленный футбол. Ни агрессии, ничего. Сонные мухи. Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки. Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Можем в этом есть и моя вина. Я хотел довериться тем футболистам, которые не играли в прошлом матче, тому же Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их просто не задействовал сегодня. Поработали бы 1-2 недели с тренером по физической подготовке, чтобы я не кидал их под танки. Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в прошлом сезоне, а я сразу начал вводить их в игры. Нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю", – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2021 в 21:42
повезло тебе так бы пошёл работать в колхоз свинопасом ---нет команды ходят и стоят гонять надо --не нужных на воздух
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simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 21:33
Так ничья дома с Рухом расценивается как позитивный результат? Мучаемся дальше ... ну на здоровье!
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