Костышин: Я сказал игрокам, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку

Наставник "Колоса" Руслан Костышин поделился впечатлениями после ничьей против "Руха" (1:1):

"Комментируя сегодняшний поединок, нужно учитывать и игру во вторник, поскольку одно от другого далеко не ушло. В том, как команда выглядела сегодня, есть небольшой отпечаток игры против "Шахтера".

В первом тайме вроде владели каким-то преимуществом, но все не то. Тягучий, медленный футбол. Ни агрессии, ничего. Сонные мухи. Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки. Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Можем в этом есть и моя вина. Я хотел довериться тем футболистам, которые не играли в прошлом матче, тому же Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я их просто не задействовал сегодня. Поработали бы 1-2 недели с тренером по физической подготовке, чтобы я не кидал их под танки. Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в прошлом сезоне, а я сразу начал вводить их в игры. Нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю", – сказал Костышин.