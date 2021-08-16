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"Монзуль – молодец" - Леоненко высказался о матче Десна - Днепр-1
Экспертное мнение о резонансном матче 4-го тура УПЛ
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
Напомним, что "Днепр-1" доигрывал матч вдевятером после двух красных карточек от Екатерины Монзуль.
"Удаление, я считаю, справедливым. В моменте со второй желтой Ди Франко - привет техника. Мяч отпустил и тут же вторая желтая. Почему Днепр-1 стал играть лучше после двух удалений? Монзуль – молодец", - сказал Леоненко.
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