"Монзуль – молодец" - Леоненко высказался о матче Десна - Днепр-1

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу черниговской "Десны" над "Днепром-1" (2:1) в матче 4-го тура УПЛ.

Напомним, что "Днепр-1" доигрывал матч вдевятером после двух красных карточек от Екатерины Монзуль.