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"Монзуль – молодец" - Леоненко высказался о матче Десна - Днепр-1

Премьер-лига
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Экспертное мнение о резонансном матче 4-го тура УПЛ

"Монзуль – молодец" - Леоненко высказался о матче Десна - Днепр-1

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу черниговской "Десны" над "Днепром-1" (2:1) в матче 4-го тура УПЛ.

Напомним, что "Днепр-1" доигрывал матч вдевятером после двух красных карточек от Екатерины Монзуль.

"Удаление, я считаю, справедливым. В моменте со второй желтой Ди Франко - привет техника. Мяч отпустил и тут же вторая желтая. Почему Днепр-1 стал играть лучше после двух удалений? Монзуль – молодец", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Десна (Чернигов) Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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