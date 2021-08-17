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Хавбек Вереса вызван в сборную Молдовы
Михаил Гечев присоединится к национальной команде в конце августа
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев получил вызов в сборную Молдовы.
Национальная команда проведет матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).
23-летний Гечев дебютировал за сборную своей страны еще в 2019 году, сыграв 9 минут против Турции. С тех пор футболист не появлялся на поле.
В нынешнем сезоне УПЛ полузащитник сыграл за "Верес" в 4 поединках.
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Источник:НК Верес
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Комментарии (1)
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dabo26
17.08.2021 в 11:54
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