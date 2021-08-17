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Хавбек Вереса вызван в сборную Молдовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Михаил Гечев присоединится к национальной команде в конце августа

Хавбек Вереса вызван в сборную Молдовы

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев получил вызов в сборную Молдовы.

Национальная команда проведет матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).

23-летний Гечев дебютировал за сборную своей страны еще в 2019 году, сыграв 9 минут против Турции. С тех пор футболист не появлялся на поле.

В нынешнем сезоне УПЛ полузащитник сыграл за "Верес" в 4 поединках.

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В статье: Молдова Верес (Ровно) Михаил Гечев
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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dabo26
17.08.2021 в 11:54
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