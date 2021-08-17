Хавбек Вереса вызван в сборную Молдовы

Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев получил вызов в сборную Молдовы.

Национальная команда проведет матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).

23-летний Гечев дебютировал за сборную своей страны еще в 2019 году, сыграв 9 минут против Турции. С тех пор футболист не появлялся на поле.

В нынешнем сезоне УПЛ полузащитник сыграл за "Верес" в 4 поединках.