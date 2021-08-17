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Герой футбольного дня. Юрий Мороз

Премьер-лига
(2 голосов)

А чем его Черноморец хуже остальной "серой массы"?

Герой футбольного дня. Юрий Мороз

Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Война с фанатами – дело неблагодарное и ведущее к репутационным рискам. И неважно, что не ты, собственно, эту войну развязал. В то же время это не повод заранее опускать руки. У Юрия Мороза перед глазами есть показательный пример Мирчи Луческу. Его проклинали киевские "тифози", но с течением времени постепенно костер угасает.

Дело Юрия Мороза – тренировать команду. Путь, избранный "Черноморцем", многим не по душе и этих многих понять можно. Но чего хотеть от тренера и игроков, которые в данной ситуации попросту наемные рабочие? Если в ресторане подают плохую пищу, вызывают обычно менеджера или шеф-повара. Но не того, кто чистит картошку и нарезает лук.

Юрий Мороз беспокоится о результате – а это уже многое значит в контексте характеристики тренера. Только посмотрите на его эмоции / переживания во время подготовки Ильей Путри удара с одиннадцатиметровой отметки – так "фальшивить" нельзя, даже если захочется.

Герой футбольного дня. Юрий Мороз - изображение 1

скриншот - ТК "Футбол 1"

Первая победа в чемпионате таки состоялась. И не так поздно, как это прогнозировалось "доброжелателями" "Черноморца". К тому же вполне заслуженная. Одесситы переиграли "Мариуполь" по большинству важных компонентов игры, во втором матче подряд забили более двух голов в ворота соперника. Но до сих пор не решили своих проблем с защитой: одиннадцать пропущенных за четыре матча – это слишком много.

Как бы там ни относились к арендной лихорадке в Одессе – но она уже состоялась. Команда вышла на старт и продолжает борьбу. Этого не вычеркнешь из истории. Поэтому уж лучше пусть эта команда будет конкурентоспособной на уровне середняков УПЛ, чем просто поставщиком очков, понижая и так невысокий общий уровень чемпионата. Юрий Мороз, вероятно, думает так же и старается. А старания всегда задевают за живое.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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megrivan (Курячі Лози)
17.08.2021 в 12:37
Тренер требовательный, игру и дисциплину наладит. Молодежь в составе талантливая, притрется к требованиям высшей лиги, сыграются и закрепятся в средине турнирной таблице (7-9 место). А там, смотришь, можно будет кого-то из одесситов тренером назначить. Беланова, например.
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 11:49
Мороз Кадири в нападение а Дубко на лавочку
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ДВ (Одесса)
17.08.2021 в 11:52
Кадири - чистым опорником. Мартына - ЦЗ , Дубко - OUT. Нападающих хватает, разве что Супрягу взять...
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0
-1


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