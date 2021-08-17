Герой футбольного дня. Юрий Мороз

Война с фанатами – дело неблагодарное и ведущее к репутационным рискам. И неважно, что не ты, собственно, эту войну развязал. В то же время это не повод заранее опускать руки. У Юрия Мороза перед глазами есть показательный пример Мирчи Луческу. Его проклинали киевские "тифози", но с течением времени постепенно костер угасает.

Дело Юрия Мороза – тренировать команду. Путь, избранный "Черноморцем", многим не по душе и этих многих понять можно. Но чего хотеть от тренера и игроков, которые в данной ситуации попросту наемные рабочие? Если в ресторане подают плохую пищу, вызывают обычно менеджера или шеф-повара. Но не того, кто чистит картошку и нарезает лук.

Юрий Мороз беспокоится о результате – а это уже многое значит в контексте характеристики тренера. Только посмотрите на его эмоции / переживания во время подготовки Ильей Путри удара с одиннадцатиметровой отметки – так "фальшивить" нельзя, даже если захочется.

скриншот - ТК "Футбол 1"

Первая победа в чемпионате таки состоялась. И не так поздно, как это прогнозировалось "доброжелателями" "Черноморца". К тому же вполне заслуженная. Одесситы переиграли "Мариуполь" по большинству важных компонентов игры, во втором матче подряд забили более двух голов в ворота соперника. Но до сих пор не решили своих проблем с защитой: одиннадцать пропущенных за четыре матча – это слишком много.

Как бы там ни относились к арендной лихорадке в Одессе – но она уже состоялась. Команда вышла на старт и продолжает борьбу. Этого не вычеркнешь из истории. Поэтому уж лучше пусть эта команда будет конкурентоспособной на уровне середняков УПЛ, чем просто поставщиком очков, понижая и так невысокий общий уровень чемпионата. Юрий Мороз, вероятно, думает так же и старается. А старания всегда задевают за живое.