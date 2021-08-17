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Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Переход украинца в Серию А под вопросом

Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал возможный переход нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

"Я соглашусь на подписание Супряги только в том случае, если цена будет снижена. Иначе нам и говорить не о чем", - цитирует Ферреро Calciomercato.

Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (13)
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таврия19752009 (симферополь)
17.08.2021 в 15:52
Суркис :Супряга стоит как Рональдо)
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2021 в 15:46
жлобье игарьоша снова и игрока сгнобит, и денег не заработает
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+1
0
kanos4
17.08.2021 в 15:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
MaximSK (Киев)
17.08.2021 в 15:06
Все закончится тем, что он останется в Динамо еще на 1 год и снова не будет играть. Сам виноват, ему давали много шансов, ими не смог воспользоватся, а уйти не получается.
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0
0
Хиденг (Днепр)
17.08.2021 в 14:50
Супряге меньше нужно было Дашу Савину в своё время слушать, уже давно бы в Европе играл!
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
17.08.2021 в 14:40
Божечки продайте його за скільки дають і протишісь ще відсоток від наступної перепродажі от і все інакше хтось буде сидіти у розбитого корита....
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+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.08.2021 в 14:40
Пора Супряге проявить характер и показать Суркису свое неуклонное желание сменить клуб: рыдать ползать на коленях, пускать сопли и хватать хозяина за ноги...
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+2
-3
СТОП крот (Киев)
17.08.2021 в 14:46
Это типа как какаленка, тайсон и другие уходили из даунбасской помойки?
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+1
-3
Андрей(Киев) (Киев)
17.08.2021 в 14:49
Как бы там не было,Коваленко в Италии,Тайсон в Интернасьонале,а Супруга опять новое кино
+5
0
kravaserega (Kyiv)
17.08.2021 в 15:50
Лучше пусть уже по окончании контракта свалит по тихому, чем за копейки отдавать
+1
0
немо (чернівці)
17.08.2021 в 14:31
Е МанСіті проблема з переходом Кейна, так що у Супряги є ШАНС
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+5
-1
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 14:19
Цікаво скільки пропонували, і скільки хотів Сурок...
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+1
-1
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zloyded (Киев)
17.08.2021 в 14:14
Так це ж і не дивно! Хто за такого "бомбардира" буде такі гроші вивалювати?! Це ж трохи тра клепку в голові мати! На яке диво Суркіс розраховує?!
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+3
-1


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