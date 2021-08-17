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Президент Сампдории: Подпишем Супрягу, если Динамо снизит цену
Переход украинца в Серию А под вопросом
Олександр Приходько
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал возможный переход нападающего "Динамо" Владислава Супряги.
"Я соглашусь на подписание Супряги только в том случае, если цена будет снижена. Иначе нам и говорить не о чем", - цитирует Ферреро Calciomercato.
Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.
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Источник:Calciomercato
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