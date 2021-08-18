Русол: В ближайшее время Днепр-1 точно не планирует менять эмблему

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол рассказал о том, как клуб собирается развиваться в плане маркетинга.

– Клуб подписал серьезный контракт с новым титульным спонсором. Будет ли это значит, что "Днепр-1" наконец-то сдвинется с мертвой точки в плане маркетинга?

– Помимо подписанного контракта о спонсорстве, с помощью Parimatch будет вестись работа по проведению полноценного матчдея в каждом туре.

Усилия по улучшению ситуации проводятся ежедневно и, надеюсь, что болельщики почувствуют на своем опыте улучшение сервиса на стадионе уже в ближайшее время.

– Есть ощущение, что к названию "Днепр-1" уже все привыкли. Но к чему точно нельзя приспособиться, так это к эмблеме клуба. Почему ее до сих пор не поменяли?

– Тут вопрос, скорее, от обратного – а почему мы должны ее менять?

– Спросить даже у болельщиков клуба – найдется мало любителей такого дизайна.

– Да, я понимаю, что многим она не нравится. Но это эмблема организации-основателя нашего клуба – полка "Днепр-1". И в ближайшее время мы точно не планируем что-то менять в этом вопросе.