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Русол: В ближайшее время Днепр-1 точно не планирует менять эмблему

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что руководство днепрян эмблема клуба устраивает

Русол: В ближайшее время Днепр-1 точно не планирует менять эмблему

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол рассказал о том, как клуб собирается развиваться в плане маркетинга.

– Клуб подписал серьезный контракт с новым титульным спонсором. Будет ли это значит, что "Днепр-1" наконец-то сдвинется с мертвой точки в плане маркетинга?

– Помимо подписанного контракта о спонсорстве, с помощью Parimatch будет вестись работа по проведению полноценного матчдея в каждом туре.

Усилия по улучшению ситуации проводятся ежедневно и, надеюсь, что болельщики почувствуют на своем опыте улучшение сервиса на стадионе уже в ближайшее время.

– Есть ощущение, что к названию "Днепр-1" уже все привыкли. Но к чему точно нельзя приспособиться, так это к эмблеме клуба. Почему ее до сих пор не поменяли?

– Тут вопрос, скорее, от обратного – а почему мы должны ее менять?

– Спросить даже у болельщиков клуба – найдется мало любителей такого дизайна.

– Да, я понимаю, что многим она не нравится. Но это эмблема организации-основателя нашего клуба – полка "Днепр-1". И в ближайшее время мы точно не планируем что-то менять в этом вопросе.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
18.08.2021 в 00:55
Дійсно, емблема спекулятивна, грає на почуттях наших воїнів. Як й сам проект "березового дніпра", за яким стирчать вуха злочинця й знищувача "Дніпра" Бені. Краще б ці пройдисвіти повну назву клубу замінили. Бо їхня спекулятивність ганьбить все навколо. "Дніпро" вмер, най живе "Дніпро-1" це найгірша та найганебніша підстава яка небудь траплялась із українським футболом. Гірше лише спроба об'єднання із чемпіонатом Росії. До біса емблему! Проведіть клятий ребрендинг!
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