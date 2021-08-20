Шахтер покажет выставочный матч с участием Дарио Срны

В пятницу, 20 августа вечером в хорватском Сплите состоится выставочный матч.

В этом году отмечают 25-летие Молодежные спортивные игры (YSG), ставшие крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе. Игры проходят в трех странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. За 25 лет в них приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи.



В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG.

В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу "Шахтера" и амбассадор Молодежных спортивных игр Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также завершившие карьеры звезды Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице клуба в YouTube. Начало - в 21:00 (киевское время).